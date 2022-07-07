"Макрон жалок": жители Франции поддержали Путина

Французский лидер Эммануэль Макрон стал фигурантом громкого политического скандала международного уровня. Главу государства подвергли жесткой критике собственные граждане. Читатели газеты Le Figaro накинулись на хозяина Елисейского дворца после того, как фрагмент его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным стал достоянием общественности.
Отрывок из телефонного разговора двух президентов ранее опубликовали французские СМИ. К слову, дистанционная беседа Эммануэля Макрона и Владимира Путина была на тему специальной военной операции на Украине. Конкретный фрагмент очень удачно продемонстрировал попытки главы Франции урегулировать ситуацию в регионе. Однако граждане Пятой республики полагают, что слив мог произойти и без ведома главы государства.
Так или иначе, простые люди встали на сторону российского лидера. Они обратили внимание, что сливы политических переговоров нарушают дипломатическую этику и ставят репутацию Франции под удар. Как сообщает портал URA.RU, президенту Пятой республики посетители сайта газеты также дали жесткие оценки.
"Макрон жалок", – написал один из читателей Le Figaro.
Его поддержали другие комментаторы. Еще один пользователь подчеркнул, что президент Франции потерял доверие собственных граждан.