Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Раздела имущества не будет": убитая горем вдова Шатунова кинулась оформлять наследство
партнеры
Четверг
7 июля
Лента новостей
11:21
"Пусть царствует в своем Израиле": Вовк разочаровалась в Пугачевой и ее мужчинах
11:18
"Могла заболеть из-за стресса": Сафронов назвал причину увядания потерявшей шанс на жизнь Пугачевой
11:14
"Макрон жалок": жители Франции поддержали Путина
11:08
"Женские споры": зазвездившаяся Бузова нелепо оправдалась за ссору с сестрой
10:57
Столичные девелоперы заработали 840 млрд
10:40
"Римма, ты дура?": сжираемая раком Маркова прыгнула в могилу вслед за трупом Мордюковой
10:20
"Сразу загрызу": дочь Серова готова наброситься на корыстную молодую любовницу
10:14
В Москве произошло ДТП с двумя жертвами – видео
09:54
В Забайкалье автокран раздавил легковой автомобиль
09:52
Украина может исчезнуть с карты мира: в США сделали сенсационное заявление
09:33
"Отстань от человека!": Перед смертью загнанного Шатунова преследовали
09:33
Аренда жилья в Москве подешевела на 19%
09:29
"Он давно такой": вскрылась подноготная поливающего коллег грязью Садальского
09:26
В валяющейся в блевотине тетке с жуткими экземами на коже не сразу узнали Волкову из "Ворониных"
09:04
Какая категория россиян может получить скидку за услуги ЖКХ: объяснили в Госдуме
08:44
Пришлось увеличить сроки: доследственная проверка по смерти Шатунова продлена на месяц
08:40
"Лицензия на отстрел": скандалисту Домогарову вынесли страшный вердикт после мордобоя
08:35
Сыну и внучке плевать: разбитого болезнью Паркинсона 84-летнего Зайцева водят под руки чужие люди
06:10
Фиктивный брак и побег за границу с тайным любовником: что известно о личной жизни Агузаровой
04:23
"В квартиру ворвались и начали выносить все вещи": Волынская обвинила бывшего мужа в ограблении
02:13
"Безумно": Вышвырнутая из школы дочь Глюкозы заявилась с выбитым зубом
00:14
День Ивана Купалы: приметы и традиции 7 июля
22:18
Почерневшие веки закрылись навсегда: Россия потеряла изнуренного раком Шуру
21:58
Новое обращение Януковича к украинцам: Они должны потребовать правды
21:54
Как помочь кошке в жару – совет ветеринара
21:26
Зеленский поставил в приоритет террор в Донбассе – экс-депутат Рады Кива
21:26
"Давайте, ребята!": Рукастый мужик проковырял увлажненной слюной Лолите огромную дыру
21:05
В Московском зоопарке родился экзотический краснокнижный зверек
20:54
"Беременна или кажется?": Навку застукали в объятиях другого мужчины на фоне скандала с изменами
20:01
"Светлая память": 46-летнюю Канделаки пришибло смертью
19:45
"Только плакать и осталось": рыдающей Высоцкой озвучили неутешительный вердикт
19:12
"Так получилось": Разведенный Лепс раскаялся после слухов об измене с Барановской
18:33
"Как я люблю": изнасилованного парнем Костюшкина ублажили толпой
18:29
Портрет Сергея Есенина появится на стене многоэтажки в Подмосковье
17:34
"Развод": брак Николаева и Проскуряковой оказался шатким
17:14
"Станет хуже": нарастившей шишку в интимном месте Волочковой срочно требуется операция
16:36
"Прекрасные виды": горячая Бритни Спирс без лифчика раздвинула ноги перед камерой на пляже
15:48
Смена Аллегровой и Ротару: 73-летний Николаев назвал преемников эстрадных звезд
15:40
"Еще одна": Сбежавшая из России Бузова созналась в желании не возвращаться
15:24
"Выкручиваю на минимум "маму": сын Табакова зовет Зудину по имени-отчеству
15:20
"Очень возмущает": разгневанный Сафронов заговорил о покинувшей Израиль Пугачевой
14:59
"Нет рядом": Недавно родившая жена Гуфа бросила ребенка ради нового мужика
14:51
Отвественность Запада: Лавров обвинил Зеленского в организации государственного террора
14:38
"Чтоб ты сдох, сволочь!": вышедший из запоя извращенец Панин обозвал проститутками Дюжева и Лепса
14:29
В Подмосковье поймали банду серийных воров
14:17
Уголовное дело: Удравшему за бугор Разину святят нары после смерти Шатунова
14:10
Бабушка рассказала об убитой в Донецке внучке – видео
14:04
В Перми скончался прославленный артист
13:45
Жители регионов России стали чаще брать ипотеку
13:36
Назван самый популярный в России кроссовер
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тайное стало явным: невестка-стриптизерша слила правду о сыне Королевой
В России начнут строить качественные отели и апартаменты на курортах
Ограничение полетов на юг России продлили до 12 июля
"Лапушки": новорожденых пингвинят сняли на видео
Сюрприз: 70-летний Розенбаум появился перед российскими военными
Не живет в России уже 30 лет и растит чужих детей: как живет внебрачная американская дочь Макаревича
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Украина может исчезнуть с карты мира: в США сделали сенсационное заявление

Украина может исчезнуть с карты мира: в США сделали сенсационное заявление

Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина – несостоявшееся государство.
прочитано 430 раз

Пока Россия делает все возможное для защиты суверенных республик Донбасса в рамках специальной военной операции, Украина продолжает обстреливать мирные города и убивать как собственных, так и граждан ДНР и ЛНР. Примечательно, что для атак на густонаселенные районы преступная киевская администрация использует оружие, поставляемое ей западными странами.

ПО ТЕМЕ

Зеленский поставил в приоритет террор в Донбассе – экс-депутат Рады Кива

Удары РСЗО "Смерч" по позициям ВСУ сняли на видео

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор напомнил членам НАТО, а также Австралии об ответственности за свои решения. Как сообщает RT, он подчеркнул, что Украина – это несостоявшееся государство. По словам бывшего высокопоставленного офицера, Незалежная, если Запад не изменит свою позицию, может вовсе исчезнуть с карты мира.

По данным телеканала "Царьград", отставной полковник в эфире Sky News Australia призвал Канберру отказаться от поставок вооружения Киеву. По его словам, Вашингтон уже не откажется от своей идеи, однако другие члены НАТО могут решиться на это. Так, часть общества в Германии, Франции и Великобритании якобы согласна с необходимостью садиться за стол переговоров.

Бывший советник главы американского оборонного ведомства также отметил, что в рамках спецоперации необходимо прекратить огонь и прийти к соглашению. Он подчеркнул, что Запад не может позволить себе сражаться с Россией "до последнего украинца".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2022, 09:52 Источник: Sky News Australia ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боевая техника в ДНР

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

У всех на глазах: Шаловливый холостяк Басков обтерся гениталиями о знойную красотку

Не постеснялся
Шоу-бизнес

"Так получилось": Разведенный Лепс раскаялся после слухов об измене с Барановской

Певец сдал себя с потрохами
Шоу-бизнес

"Станет хуже": нарастившей шишку в интимном месте Волочковой срочно требуется операция

Балерине светят проблемы
Шоу-бизнес

"Выкручиваю на минимум "маму": сын Табакова зовет Зудину по имени-отчеству

Интересные отношения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей
Крошечных ежиков спасли в Кемерове от жестокой смерти
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+