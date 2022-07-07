Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина – несостоявшееся государство.



Пока Россия делает все возможное для защиты суверенных республик Донбасса в рамках специальной военной операции, Украина продолжает обстреливать мирные города и убивать как собственных, так и граждан ДНР и ЛНР. Примечательно, что для атак на густонаселенные районы преступная киевская администрация использует оружие, поставляемое ей западными странами.

Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор напомнил членам НАТО, а также Австралии об ответственности за свои решения. Как сообщает RT, он подчеркнул, что Украина – это несостоявшееся государство. По словам бывшего высокопоставленного офицера, Незалежная, если Запад не изменит свою позицию, может вовсе исчезнуть с карты мира.

По данным телеканала "Царьград", отставной полковник в эфире Sky News Australia призвал Канберру отказаться от поставок вооружения Киеву. По его словам, Вашингтон уже не откажется от своей идеи, однако другие члены НАТО могут решиться на это. Так, часть общества в Германии, Франции и Великобритании якобы согласна с необходимостью садиться за стол переговоров.

Бывший советник главы американского оборонного ведомства также отметил, что в рамках спецоперации необходимо прекратить огонь и прийти к соглашению. Он подчеркнул, что Запад не может позволить себе сражаться с Россией "до последнего украинца".