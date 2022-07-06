Виктор Янукович считает, что информационная политика нынешней власти на Украине изжила себя.

По мнению бывшего президента Украины Виктора Януковича, в настоящий момент жителям страны необходимо адекватно оценить происходящее и при этом проявить уважение к различным мнениям. Граждане должны сами решить, чего они хотят – воевать до последнего украинца или сохранить оставшееся, заявил политик в новом обращении, которое появилось на странице его пресс-секретаря Юрия Кирасира в Facebook*.

Янукович выразил уверенность в неопытности и авантюрности действующей украинской власти, которой, по словам бывшего президента, нельзя безоговорочно доверять. Нынешняя информационная политика Киева не просто изжила себя, а нанесла огромный вред Украине, сказал Виктор Федрович.

"Они (украинцы – Прим. ред.) должны потребовать правды", – считает политик.

Сейчас важно, чтобы у каждого украинца была возможность высказаться и поделиться конструктивными предложениям. Именно так страна сможет сохранить свое будущее, отметил Виктор Янукович, который был президентом с 2010 по 2014 годы и бежал в Россию во время насильственного государственного переворота на Украине.

* Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории России.

