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Политика
Отвественность Запада: Лавров обвинил Зеленского в организации государственного террора

Отвественность Запада: Лавров обвинил Зеленского в организации государственного террора

Власти Украины используют западное оружие для обстрелов мирного населения Донбасса.
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Пока Армия России делает все возможное и невозможное, чтобы в рамках специальной военной операции обеспечить безопасность мирных граждан независимых ДНР и ЛНР, власти Украины продолжают отдавать преступные приказы на обстрел густонаселенных районов Донбасса. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил преступную киевскую администрацию в организации государственного террора.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, западным странам, которые поставляют оружие Незалежной, следовало бы осознать свою ответственность за гибель мирных жителей Донбасса. Политик подчеркнул, что заявления президента Владимира Зеленского не имеют значения, потому что зарубежное оружие используется именно для совершения актов устрашения граждан ДНР и ЛНР.

Об этом министр иностранных дел РФ рассказал журналистам в среду, 6 июля, во время рабочей поездки во Вьетнам. Дипломат обратил внимание, что российское оборонное ведомство постоянно сообщает о ходе спецоперации на Украине.

По данным телеканала "Царьград", Сергей Лавров заявил, что обвинения Киева в адрес Москвы являются ложью. Политик уверен, что упреки украинских властей, мол, Россия сама обстреливает города Донбасса, не соответствуют действительности.

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Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru
Автор: 6 июля 2022, 14:51 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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