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Политика
"Европа может ответить": Боррель заговорил о войне с Россией

"Европа может ответить": Боррель заговорил о войне с Россией

Евросоюз сегодня ограничивается экономическими санкциями в отношении России, отметил Жозеп Боррель.
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После начала специальной военной операции по зачистке суверенных республик Донбасса от неонацистов, контролируемых преступной киевской администрацией, и обеспечению безопасности мирных граждан ДНР и ЛНР надавить на нашу страну попытался Евросоюз. Брюссель ввел против Москвы жесткие санкции, которые позже поддержали Лондон, Вашингтон, Токио и другие. Действующим по указке заокеанских советников властям Украине ограничения против России особо не помогли.

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Меж тем, сегодня именно Евросоюз, развязавший санкционную войну против нашей страны, имеет наглость обвинять Россию в провокациях. Более того, по словам верховного представителя дипломатического направления ЕС Жозепе Борреля, "Европа может ответить".

Политик даже заговорил о войне. В статье для японской газеты Yomiuri он подчеркнул, что Брюссель сегодня ограничивается экономическими санкциями в отношении Москвы. Меж тем, Жозепе Боррель заявил, что Евросоюз не хочет воевать с Россией. Об этом сообщает издание URA.RU.

Напомним, ранее секретарь Собвеза РФ Дмитрий Медведев поставил на место главу японского кабмина Фумио Кисида, который также поддержал ограничения против России. Политик подчеркнул, что Токио больше не сможет рассчитывать готовность Москвы экспортировать газ и нефть.

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Фото: ELYXANDRO CEGARRA / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 09:54 Источник: Yomiuri ✓ Надежный источник
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