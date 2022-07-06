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Политика
"Разорвут в пух и прах": в США решили избавиться от Байдена

"Разорвут в пух и прах": в США решили избавиться от Байдена

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен раскрыла планы Демократической партии США относительно президента Джо Байдена.
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Над американским лидером Джо Байденом сгущаются тучи. Постоянный участник скандалов и недоразумений международного масштаба, похоже, надоел даже собственным соратникам. Политический обозреватель Fox News Томи Ларен раскрыла планы Демократической партии США относительно главы государства.

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Она рассказала в эфире Sky News Australia, что от действующего хозяина Белого дома решили избавиться. По словам эксперта, проблемы у президента США начнутся уже в ноябре этого года. Журналистка уверена, что на главу государства хотят возложить ответственность за все проблемы в стране сразу после выборов в палату представителей.

По мнению аналитика, в демократической партии не сомневаются, что их "разорвут в пух и прах" на выборах. Об этом сообщает Общественная служба новостей. Меж тем, политические элиты решили возложить вину за потенциальный результат голосования именно на своего соратника Джо Байдена.

Политический обозреватель подчеркнула, что демократы хотят тем самым переложить ответственность за собственные промахи на президента США и выставить его виновным перед американским народом. Она добавила, что после этого партия избавится от действующего хозяина Белого дома.

Напомним, что экономическая ситуация в США резко ухудшилась после решения президента Джо Байдена ввести против России энергетическое эмбарго на фоне спецоперации на Украине. В частности, сегодня американские автолюбители страдают из-за значительного роста цен на топливо.

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Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 08:58 Источник: Sky News Australia ✓ Надежный источник
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