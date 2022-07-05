Аригато: Медведев поставил на место премьера Японии

После начала специальной военной операции по обеспечению безопасности мирных граждан независимых ДНР и ЛНР западные странны ввели против России жесткие санкции. Ограничения поддержала и Япония, которая теперь из кожи вон лезет, чтобы подыграть своим заокеанским партнерам. Меж тем, Токио уже получило жесткий ответ из Москвы.
Недавно глава японского правительства Фумио Кисида предложил искусственно ограничить стоимость российской нефти. Премьер-министр предложил ввести потолок для цены на отечественные энергоресурсы на уровне половины от ее нынешней цены.
Председатель кабмина островного государства за свои недальновидные высказывания нарвался на критику со стороны секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Политик поставил на место премьера Японии в своем телеграмм-канале. Об этом сообщает портал URA.RU.
Он подчеркнул, что план японского правительства приведет к уменьшению объемов нефти на рынке, а также на увеличении стоимости энергоресурсов. Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что Токио больше не получит от Москвы ни нефти, ни газа. Также, по словам политика, Япония не сможет участвовать в проекте "Сахалин-2". "Аригато", – иронично подытожил он.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин принял решение о национализации месторождения СПГ и передачи активов иностранных компаний (Японии и Британии) новому отечественному оператору проекта.