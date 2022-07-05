Пока Армия России успешно выполняет поставленные перед ней задачи по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР в рамках специальной военной операции, Британия оказывает Украине словесную поддержку и критикует нашу страну. Однако в реальности Лондону нечего противопоставить Москве.
Соединенное Королевство на театре военных действий не сможет оказать России сопротивление. По данным издания The Times, боеприпасы у британских вооруженных сил закончатся уже на второй день потенциального конфликта. Авторы стать уверены, что армия в Великобритании сегодня попросту не укомплектована.
По мнению аналитиков, открытое противстояние Лондона и Москвы обернется "кошмаром для каждого солдата" из Великобритании. Об этом сообщает RT. Издание ссылается на мнение американского генерала Бена Ходжеса, который ранее командовал войсками США в Европе, а ныне уволился в запас.
Следует отметить, что Соединенное Королевство сегодня относится к числу наиболее негативно настроенных к России государств, занимающих жесткую позицию относительно спецоперации на Украине. К слову, далеко не все члены НАТО разделяют мнение британских властей.
Ранее The Times уже сообщало, что члены военно-политического блока уже раскололись на три лагеря. Авторы статьи уверены, что члены Североатлантического альянса заняли позиции "ястребов", "голубей" и "страусов" относительно России. Первые призывают к жестким действиям, вторые выступают за территориальные уступки Украины, третьи и вовсе обеспокоены только собственными проблемами.