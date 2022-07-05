Для разрешения усугубляющегося регионального кризиса Россия еще до начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины предложила США и НАТО обменяться гарантиями безопасности относительного будущего Незалежной. Москва настаивала на том, что Киев не может присоединиться к Североатлантическому альянсу и должен соблюдать нейтралитет. Брюссель и Вашингтон торпедировали дипломатические усилия нашей страны.
После начала спецоперации по защите суверенных республик Донбасса военно-политический блок объявил Россию своей главной угрозой. Однако громкие заявления не привели ни к чему существенному. Решать проблемы Украине вместо нее на Западе отказались, при этом среди членов НАТО произошел серьезный раскол.
Аналитики британской газеты The Guardian уже заявляют о слабости Брюсселя перед Москвой. Авторы статьи нашли уязвимое место альянса. В издании полагают, что "единый фронт может рухнуть" именно из-за готовности НАТО противостоять России. Об этом сообщает телеканал "360".
В частности, по их данным, члены альянса разделились на два лагеря. Так, британские власти настаивают на сильнейшем противодействии нашей стране, а правительство Германии, наоборот, призывает к более мягким шагам. The Guardian пишет, что на данном этапе спецоперации разногласия членов альянса относительно России остаются абстрактными, однако они всплывут на поверхность, как только наша страна заявит о готовности к переговорам.