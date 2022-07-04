США следует готовиться к новым сюрпризам от Путина – TNI

Решение российского лидера Владимира Путина о начала специальной военной операции на Украине продемонстрировало пределы соперничества великих держав. В сложившихся условиях США следовало бы начать сотрудничество с Китаем, отказавшись от стратегической конкуренции.
Об этом заявил бывший заместитель главы американского оборонного ведомства политолог Джозеф Най. В статье для издания The National Interest он подчеркнул, что США следует готовиться к новым сюрпризам от президента России.
По мнению эксперта, спецоперация по защите суверенных республик Донбасса обнажила новые вызовы, возникшие перед США, а также показала, какие ошибки допустили американские политики. Аналитик уверен, что все это время Вашингтон рассматривал Москву и Пекин как единый механизм.
Политологу пришлось напомнить, что Россия и Китай являются совершенно разными государствами. По его словам, желание американских политиков "свалить все в одну кучу" является первой ошибкой стратегии национальной безопасности США. Вторая проблема – специализация Вашингтона исключительно на соперничестве с Москвой и Пекином по шаблонам Холодной войны.
Как уточняет телеканал "360", бывший высокопоставленный военный чиновник призвал США изменить дальнейшую стратегию безопасности и быть готовыми к новым неожиданностям от Владимира Путина.