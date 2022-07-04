"Недружественная политика": Путин отказался поздравлять Байден с Днем независимости США

Двусторонние отношение России и США резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине. Вашингтон фактически торпедировал дипломатические усилия Москвы по поводу обмена гарантиями безопасности относительно Киева. Наша страна призывала Незалежную отказаться от членства в НАТО – западные державы делали все возможное для усиления регионального кризиса.
Для избежания боевых действий российский лидер Владимир Путин лично проводил переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Однако сегодня главы двух мировых держав перестали поддерживать контакты. По данным Общественной службы новостей, президента РФ даже отказался поздравлять хозяина Белого дома с Днем независимости США, который празднуется в понедельник, 4 июля.
О решение главы государства журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул в ходе брифинга, что сегодня американцы ведут "недружественную политику" в отношении России.
По данным издания URA.RU, официальный представитель Кремля также отметил, что в сложившихся условиях Владимир Путин не будет отправлять Джо Байдену поздравительную телеграмму. В Москве не считают подобный шаг в отношении Вашингтона целесообразным, добавил Дмитрий Песков.
К слову, ранее чиновник рассказал о контактах Владимира Путина и Джо Байдена после начала спецоперации России на Украине.