Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

И двух лет не отсидел! Прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
В жестком минусе: Нетребко потеряла взятую в ипотеку квартиру в США
партнеры
Понедельник
4 июля
Лента новостей
10:34
"Внебрачные дети": Раскрыты причины спешного оформления наследства вдовой Шатунова
10:28
"И как теперь уснуть?": 58-летняя Лолита показала тату на обнаженном теле
10:11
Годами живут с абьюзерами: севшая в лужу с мужиками Бородина решила научить дочерей жизни
10:10
Пока Путин у власти: Россия заставила НАТО расколоться на три части
10:06
Поп-королева повержена: 45-летние рокеры "Земляне" побили 63-летнюю Мадонну
09:40
"Не хватало": расставшаяся со сценой Пугачева допустила досадный промах
09:38
Риэлторы уходят с рынка
09:18
Не владел нотами: Кушанашвили растоптал не умевшего петь счастливчика из детдома Шатунова
09:17
Дом за миллион: Путин жестко наказал сбежавшую из России Брежневу
09:04
Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических
08:57
"Чувствую себя полной тряпкой": Киркоров объяснился за нажратый летом живот
08:50
"Скоро растворитесь": решившая лечь в могилу Литвинова перебивается с картошки на воду за границей
06:23
Тело в тренде. Мода на худобу возвращается?
04:09
"Облизывает и терпит": прооперированная после беременности киска показала интимные ласки на видео
02:06
Как не сгореть дома и на работе: советы экспертов по подбору кондиционеров
00:13
Ульянов день: что нельзя делать 4 июля 2022 года
22:32
"Как до Уфы доехать": медведь-регулировщик стал звездой Сети
20:16
Тинты, блески, помады и лаки для губ: чем отличаются и что выбрать?
19:34
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
17:53
Известный актер стал должником Табакова: Придется много работать
17:26
Трехэтажный мат: кумир миллионов прилюдно унизил Собчак
17:07
"Космический ценник": Вскрылись баснословные гонорары сбежавшей из России Пугачевой
16:41
Целыми днями на огороде: пострадавшая из-за санкций Цой спасается консервами
16:16
Бьющаяся в агонии мать Гогена звала сына на смертном одре: Любимый мой мальчик
16:01
Объявлено о готовящейся провокации на шоу бежавшего из России Галкина
15:20
"Как же дико": Молодая жена Петросяна превратилась в старушку
14:52
Проблемы с сердцем: вдова попала на больничную койку после смерти Шатунова
14:30
"Болезнь и смерть": Посетившая детский хоспис Мельникова раскрыла свои страхи
13:37
"Я мучилась": Изменившаяся до неузнаваемости Чехова сделала откровение о жертвах ради фигуры
13:29
Надавили на больное: загнанная в угол Асмус призналась через мучения
12:50
"Уже померла": Что происходит с увядающей за бугром Пугачевой
12:12
Сын Пьехи перенес операцию после истории с жестоким избиением
11:08
"На твое имя пойдут": Стоит ли вслед за Бузовой пробовать себя в разных направлениях
11:04
Вскрылся подлый обман судившегося с Шатуновым Разина: Прибег к нечестному методу
10:51
Сдавший Егор Крид угодил в больницу: Весь обвешанный проводами
08:43
Трясущая упругой грудью Арзамасова возбудила народ до предела: Королева
06:19
Упитанный еж вышел к оживленной дороге (видео)
04:23
Булькнуло и поплыло: Огромная туша нырнула под воду в лесной глуши (видео)
02:13
"Просто очаровашка": рысенок из Челябинска стал звездой Сети
00:26
Мефодьев день: что нельзя делать 3 июля 2022 года
22:27
"На шагающих утят": милых обитателей заповедника сняли на видео
20:19
Визуальный эффект: какой маникюр скроет недостатки формы ногтей
17:51
"Пропала": Исчезнувшую Шукшину нашли в глухих местах
17:27
Даже не простился: Безногая мать Гогена Солнцева умерла среди чужих людей
17:22
Неизлечимо больной сын Орбакайте скорчился в адском вое: Трясутся ноги, руки
16:53
Стало известно о мистическом предзнаменовании смерти Шатунова: Судьба подсказывала
15:55
"В Москве": давшая Галкину от ворот поворот Пугачева вернулась в Россию
15:05
Поливающей Россию помоями Ахеджаковой дали с ноги: Это погром
14:49
Схоронившая своего старика жена Петросяна показала любимого: Бесконечно благодарна
14:22
"На зоне будет развлекать зэков": Угодившему в гей-скандал Галкину подготовили место на нарах
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"На шагающих утят": милых обитателей заповедника сняли на видео
Упитанный еж вышел к оживленной дороге (видео)
"Взбучка пойдет на пользу": чем обернулся скандал с бывшим на свадьбе Бритни Спирс
"Как до Уфы доехать": медведь-регулировщик стал звездой Сети
Повезло с красавцем-зятем: вся семья долго скрывавшей своего мужика Фриске наконец-то в сборе
"Облизывает и терпит": прооперированная после беременности киска показала интимные ласки на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Пока Путин у власти: Россия заставила НАТО расколоться на три части

Пока Путин у власти: Россия заставила НАТО расколоться на три части

На фоне спецоперации России на Украине члены НАТО заняли позиции "ястребов", "голубей" и "страусов".
прочитано 149 раз

Еще до начала специальной военной операции по обеспечению безопасности независимых ДНР и ЛНР наша страна проводила с НАТО и США переговоры об обмене гарантиями безопасности. Россия настаивала на нейтральном статусе Украине с отказом от членства в Североатлантическом альянсе. Брюссель и Вашингтон торпедировали усилия Москвы по разрешению регионального кризиса, чем фактически подставили своих подчиненных в Киеве.

ПО ТЕМЕ

Всего одним решением Путин указал Западу на его место – Financial Times

"Объявили экономическую войну": о чем говорили Лукашенко и Лавров

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Однако теперь, когда Армия России приступила к выполнению своих задач, в НАТО произошел сильный раскол. Действия нашей страны привели военно-политический блок к разделению на три лагеря. Об этом сообщает британское издание The Times. Авторы статьи подчеркнули, что члены альянса заняли позиции "ястребов", "голубей" и "страусов".

По данным аналитиков, в военном союзе до сих пор не удалось сформировать единого мнения относительно России и участия в спецоперации, потому что каждый лагерь настаивает на своих приоритетах.

Так, "ястребы" требуют от руководства НАТО оказать нашей стране сильнейшее противодействие. Примечательно, что к ним относится, например, Польша, которая на фоне других членов альянса, и вовсе не представляет военной ценности. Меж тем, The Times ссылается на позицию эксперта, близкого к правительству республики:

"Я не думаю, что мы можем чувствовать себя в безопасности, пока у власти находится Путин".

Лагерь "голубей" предлагает верхушке альянса любой ценой добиться установления мира на Украине. Она согласны с отводом войск на позиции до начала спецоперации, а также с признанием Крыма, ДНР и ЛНР российскими. Подобную концепцию озвучил чиновник из Скандинавии, отметили журналисты.

Наконец, "страусы", представляющие южную Европу, схожи во мнении с "голубями", однако предпочитают и вовсе не лезть в вопросы спецоперации России на Украине, а заниматься собственными проблемами.

К слову, в некоторых странах-членах НАТО и вовсе уже задумываются о выходе из альянса. Как сообщает RT, масштабная политическая кампания развернулась в Турции. Партия Vatan собирает у населения подписи за соответствующее решение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2022, 10:10 Источник: The Times ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военный эксперт оценил ход перевооружения армии и флота России

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Не владел нотами: Кушанашвили растоптал не умевшего петь счастливчика из детдома Шатунова

Певцу не дают покоя на том свете
Шоу-бизнес

"Как же дико": Молодая жена Петросяна превратилась в старушку

До чего довела ее жизнь?
Шоу-бизнес

"Чувствую себя полной тряпкой": Киркоров объяснился за нажратый летом живот

Король сорвался
Шоу-бизнес

Показавшую нового молодчика Волочкову выдали дрожащие руки: После приступов эпилептических

Народ обеспокоен

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Петербурге полиция задержала вратаря сборной России
В Пензенской области ссора супругов обернулась поножовщиной
В Петербурге загорелось кафе
Не поделили парня? Две девушки отмутузили друг друга прямо на улице
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+