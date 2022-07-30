"Ненавижу русских": Консул Норвегии разразилась нецензурной бранью в отеле Мурманска

Резонансное видео разлетелось по всем средствам массовой информации. На нем женщина, которая, предположительно, является консулом Норвегии, устроила скандал и разразилась нецензурной бранью в мурманском отеле "Азимут". Об этом сообщает "Пятый канал".
Как предполагают средства массовой информации, Элисабет Эллингсон приехала с коллегами заселяться в отель. Войдя в комнату, она увидела там уборщицу, что буквально выбесило женщину. Дама сразу же отправилась на ресепшен и устроила настоящую взбучку сотрудникам отеля. Работники просили иностранку подождать всего лишь пятнадцать минут и даже предложили дать ей карточку, чтобы та смогла оставить в комнате свои вещи. Однако женщина не успокаивалась.
По словам дамы, она должна была заселиться в уже убранный номер, а не ждать, пока горничная закончит работу. Досталось и всем русским женщинам. Так, иностранка обвинила их в нечистоплотности.
"Я вам не какая-то русская женщина, которая кое-как пыль смахнула", – возмущалась она.
Пиком скандала стали русофобские слова дамы. "Я ненавижу русских", – кричала она. Кстати, министерство иностранных дел РФ уже прокомментировало происходящее. По словам Захаровой, они уже задумались насчет реакции на столь возмутительный выпад.
Стоит отметить, что пока что не было предоставлено официальных подтверждений, что в скандал угодила именно Эллингсон. Пока что консульство Норвегии не прокомментировало происходящее.