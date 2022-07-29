Володин поручил проверить факт продажи детских фотообоев с Крымом в составе Украины

Также на карте не оказалось независимых Донецкой и Луганской республик, Южной Осетии и Абхазии. На факт продажи таких фотообоев спикеру Госдумы пожаловались жители Москвы.
Володин поручил комитету Госдумы по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов и принятия оперативных мер.
"Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться", – приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.