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Политика
Володин: Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на публичное обсуждение

Володин: Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на публичное обсуждение

Госдума организует публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды традиционных ценностей и в ходе осенней сессии выйдет на их рассмотрение. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Инициативу о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей уже внесла группа депутатов, напомнил председатель ГД. Также законопроекты подготовил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, сейчас они проходят согласование в правительстве, уточнил спикер.

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"Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", – добавил Володин.

Ранее спикер заявил о провале попыток навязать российскому обществу чуждые ценности. С выходом РФ из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в нашей стране однополые браки, сказал политик.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 28 июля 2022, 10:59 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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