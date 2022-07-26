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Политика
Как власти Финляндии настраивают граждан против России: объяснил эксперт

Как власти Финляндии настраивают граждан против России: объяснил эксперт

В Финляндии призвали открыть на границе пункты, где будут рассказывать о "зверствах" России в ходе спецоперации на Украине.
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Власти Финляндии после решения о вступлении в НАТО, похоже, захотели пойти на еще большую конфронтацию с Россией. Местная пресса уже предлагает установить на линии соприкосновения двух государств так называемые информационные пункты, хотя уже сейчас очевидно, что пограничные центры будут заниматься промывкой мозгов въезжающих иностранцев.

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Тем более, что опыт распространения вируса русофобии у Финляндии уже есть. Передовые методы скандинавская республика пока испытывает только на собственных гражданах. Как рассказал местный журналист, несогласный с антироссийской политикой властей, правительство при поддержке прессы всего за несколько месяцев добилось того, чтобы финны начали ненавидеть нашу страну.

Более того, если кто-либо из граждан Финляндии подвергает сомнению позицию властей и выражает поддержку России, то он рискует столкнуться с травлей, подчеркнул эксперт. Своими наблюдениями он поделился в интервью Пятому каналу. По словам аналитика, сегодня через прессу продвигаются новые идеи.

Кости Хейсканен отметил, что на линии соприкосновения предлагается установить пункты, где гражданам будут рассказывать о "зверствах" Армии России в ходе специальной военной операции на Украине. Иными словами, в распространении объективной информации и представалении реальной картины событий Финляндия не заинтересована. Журналист предложил Москве взять пример с Хельсинки и тоже открыть информационные центры, чтобы рассказывать гражданам о преступлениях Киева.

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Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2022, 20:18 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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