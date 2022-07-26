Власти Финляндии после решения о вступлении в НАТО, похоже, захотели пойти на еще большую конфронтацию с Россией. Местная пресса уже предлагает установить на линии соприкосновения двух государств так называемые информационные пункты, хотя уже сейчас очевидно, что пограничные центры будут заниматься промывкой мозгов въезжающих иностранцев.
Тем более, что опыт распространения вируса русофобии у Финляндии уже есть. Передовые методы скандинавская республика пока испытывает только на собственных гражданах. Как рассказал местный журналист, несогласный с антироссийской политикой властей, правительство при поддержке прессы всего за несколько месяцев добилось того, чтобы финны начали ненавидеть нашу страну.
Более того, если кто-либо из граждан Финляндии подвергает сомнению позицию властей и выражает поддержку России, то он рискует столкнуться с травлей, подчеркнул эксперт. Своими наблюдениями он поделился в интервью Пятому каналу. По словам аналитика, сегодня через прессу продвигаются новые идеи.
Кости Хейсканен отметил, что на линии соприкосновения предлагается установить пункты, где гражданам будут рассказывать о "зверствах" Армии России в ходе специальной военной операции на Украине. Иными словами, в распространении объективной информации и представалении реальной картины событий Финляндия не заинтересована. Журналист предложил Москве взять пример с Хельсинки и тоже открыть информационные центры, чтобы рассказывать гражданам о преступлениях Киева.