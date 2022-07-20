"Угроза цели не достигла": Захарова ответила на санкционное давление США

Армия России продолжает успешное выполнение поставленных перед ней задач по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР. Кроме того, в рамках специальной военной операции наши военные освобождают украинских граждан от режима преступной киевской администрации, на стороне которой действуют местные националистические формирования.
Освобожденные районы также переходят под защиту России, а местные жители получают всяческую поддержку из нашей страны, в том числе, гуманитарную помощь. В ряде регионов граждане обращаются к властям с просьбой о включении территорий в состав РФ. Разумеется, их демократический выбор совершенно не устраивает американское руководство.
Выражая поддержку своему марионеточному режиму в Киеве Вашингтон пытается в очередной раз оказать давление на Москву. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, США угрожают нашей стране новыми санкциями.
По ее словам, ошибка Белого дома заключается в том, что он вводил и продолжает вводить ограничения против России независимо от того, войдут освобожденные районы Украины в состав нашей страны или не войдут. Дипломат указала на бессмысленность заявлений американских политиков.
"Очередная угроза цели не достигла" – подчеркнула Мария Захарова.
По ее словам, звучащие из США заявления лишь подстегивают Россию действовать в рамках выбранного курса. Об этом сообщает телеканал RT.