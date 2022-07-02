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Политика
Володин о геополитических амбициях Великобритании: Солнце империи закатилось навсегда

Володин о геополитических амбициях Великобритании: Солнце империи закатилось навсегда

Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться, но время имперского величия для Великобритании ушло навсегда. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политик напомнил о выражении "англичанка гадит", сформировавшееся в России в XIX веке. Его использовали для обозначения регулярных антироссийских интриг Великобритании.

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Володин отметил, что Британия принимала участие в Крымской войне, поддерживала Японию во время войны 1904-1905 годов, финансировала российских революционеров. После Первой мировой войны Лондон пытался изолировать СССР, а затем направить экспансию нацистской Германии на восток.

"Во время Афганской войны оказывала поддержку боевикам-исламистам, а в начале 2000-х стала пристанищем для целого ряда преступников, которые подлежат уголовному преследованию в России", – написал спикер Госдумы.

Володин обратил внимание на привычку Лондона жить за счет других. Он напомнил, что в конце XIX века Великобритания была первой экономикой мира, а сегодня занимает девятое место, уступая своей бывшей колонии Индии.

Сегодня Великобритания убеждает Европу воевать против России до последнего украинца, отметил Володин. По его словам, Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться, чтобы быть хоть где-то лидером.

"Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда", – заключил политик.

Великобритания и другие страны западного мира постепенно слабеют и уступают лидирующие позиции государствам новой "большой восьмерки" – России, Китаю, Индии, Индонезии, Бразилии, Мексике, Ирану и Турции, заявил ранее Володин.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 2 июля 2022, 12:34 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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