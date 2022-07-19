Геополитический треугольник: Путин перехватил инициативу после провала Байдена

Владимир Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции.

Президенту США Джо Байдену сегодня можно только посочувствовать. 79-летний политик с большим желанием одержать победу над нашей страной терпит крах сразу на нескольких фронтах. Экономические проблемы заставили его европейских союзников снизить поддержку Украины и отказаться от части санкций против России. Кроме того, хозяин Белого дома стремительно теряет рейтинг среди собственных граждан.

Кроме того, американские избиратели недовольны провалом главы государства на Ближнем Востоке. В ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию Джо Байден планировал уговорить арабский мир нарастить добычу нефти, чтобы сбить стоимость энергоресурсов на мировом рынке и тем самым негативно повлиять на экономику России. Однако Эр-Рияд не поддержал планы Вашингтона.

Очевидно, что сегодня инициатива переходит в руки российского лидера Владимира Путина. Во вторник, 19 июля, он летит в Иран, чтобы встретиться с ключевыми региональными игроками. В рамках визита запланированы переговоры с лидером исламской республики Эбрахимом Раиси, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как подчеркнул политолог Фархад Ибрагимов, участие президента Владимира Путина в трехстороннем саммите демонстрирует, что Россия находится во главе "геополитического треугольника". Более того, благодаря усилиям нашей страны "исторические соперники" Турция и Иран готовы сесть за стол переговоров. Об этом сообщает телеканал "Царьград".