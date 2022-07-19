Володин заявил о новом уровне деградации европейской политики

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
Покупатели квартир выбирают Новую Москву
партнеры
Вторник
19 июля
Лента новостей
10:16
"Каждое испытание – для осознания": гниющая заживо экс-жена Аршавина расплачивается за грехи
10:09
В Москве загорелся деревянный дом
09:54
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
09:53
Как россияне могут сэкономить на ипотеке: объяснили в Центробанке
09:30
"Вылить клей на голову": обманутая подругой Боня придумала жестокий способ мести
08:58
"НАТО на последнем издыхании": в США заявили о поражении Байдена в битве за Украину
08:44
"Не видит особенных задатков": Плющенко признал правоту Тарасовой в споре о Гном Гномыче
06:07
"Всё через постель": Чехова раскрыла подноготную шоу-бизнеса
04:15
Приемная дочь пошла по его стопам, а сын обосновался в Канаде: как живут дети Вахтанга Кикабидзе
02:11
"Часть мозга отказала": 35-летнюю актрису из "Игры престолов" разбили два инсульта
00:04
Собор Радонежских святых: православный праздник 19 июля по церковному календарю
21:52
"Дала спустя 13 лет": долго оттягивающая интимный момент Рудковская тряхнула стариной
21:29
"Лицо глубоко сумасшедшей": народ ахнул при виде помятой Собчак без макияжа
21:13
Почему Евтушенко не дали Нобелевскую премию – ответил депутат Госдумы
21:10
Господи, помилуй! Могилу легенды фильмов "Брат" и "Брат-2" разрыли на кладбище
20:54
"Гноились от ярости": Королевская семья раздавила дрожащую Меган Маркл
20:21
"Свадьба!": Раздвинувшая ноги у врача Лолита решила пойти под венец
19:34
Живого котенка замуровали под землей в Белгороде
19:30
"Отсеклось лишнее": Несостоявшаяся невеста Виторгана заявила об уходе
18:43
Водитель Яндекс.Такси стал жертвой мошенничества в центре Москвы
18:40
Дешевый продукт для крепкого здоровья – советует врач
18:25
"Молимся": сгорающей от недуга лежачей Кормухиной явились ангелы
18:19
28 лет разницы: молодой красавец из "Голоса" ответил на вопрос об отношениях с Ларисой Долиной
17:50
"Приступ": Подробности состояния Ширвиндта после госпитализации
17:31
"Дурак": Агутин раскаялся перед Богом после слов о внебрачном ребенке
17:08
"Это ужас!": Измученная старушка Ахеджакова кричит о личной трагедии
17:03
"Не узнать с новым лицом": принявшая инвалидность Сотникова сильно изменилась
16:23
"Муж ушел": 44-летняя Орлова сообщила о крахе семьи
16:22
"Какая тварь!": больная Бородина взбесила разъяренный народ
15:06
Жесткая посадка вертолета в Ленобласти попала на видео
15:01
Начал задыхаться: 87-летнему Ширвиндту вызвали скорую
14:58
Безрассудная Арзамасова спрыгнула с огромной высоты
14:57
"Мы сделали это": Как прошла тайная свадьба Дженифер Лопес
14:56
"Есть такая женщина": Лолита встала грудью на защиту беглянки Пугачевой
14:52
"Помощь психотерапевта": гниющей заживо экс-жене Аршавина поставили новый диагноз
14:41
Смело: Жена Ковальчука прилюдно оголила роскошную грудь
14:26
В Подмосковье мошенники ограбили пенсионеров
14:14
Под Саратовом рыбак погиб после падения из лодки
14:04
США игнорируют интересы ЕС: в Германии призвали распустить НАТО
14:04
В Тюмени школьник провалился в яму с водой
13:58
Вычеркнул ее из жизни ради Пугачевой: куда пропала первая жена Киркорова
13:53
В Кургане на улице нашли тело убитого парня
13:53
"Видели глаза, что покупали": выскочившая замуж Орлова не стала терпеть придирки
13:45
В Москве пьяная женщина покусала полицейского за попытку эвакуировать машину
13:32
Плата за суверенитет: Песков объяснил смысл санкций Запада против России
13:25
"Начинают подавлять": Басков проболтался о проблемах с женщинами после гей-скандала
13:12
Красные волосы на темной воде: что стало с необычной дочерью Якубовича
12:51
В США при столкновении легкомоторных самолетов погибли 4 человека
12:40
В Ростовской области произошла смертельная авария
12:31
Как соблюсти закон при перепланировке квартиры: объяснили эксперты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теперь я с другой": Вышвырнутый из дома любовник Бабкиной променял старье на Лолиту
"Минимум 10 лет сосала": Брежневу и экс-жену Меладзе столкнули лбами
"Не хотят делить имущество": Сделано заявление о разводе Навки
"Ларка, ты ли?": найденную в мешке перекошенную Гузееву с трудом опознали
"На шестом месяце!": Беременную Долину сдали с потрохами
"Нужно срочно лечить": Жена больного Малахова назвала причину его вылета из России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин заявил о новом уровне деградации европейской политики

Володин заявил о новом уровне деградации европейской политики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерение властей Эстонии запретить владеть оружием проживающим в стране россиянам и белорусам. Он подчеркнул, что никто из глав европейских государств не осудил позицию прибалтийской республики.
прочитано 96 раз

"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека", – написал Володин в своем телеграм-канале.

ПО ТЕМЕ

Володин заявил о появлении в Европе "температуры по Урсуле"

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Позицию властей Эстонии он назвал человеконенавистнической. Однако ни главы европейских государств, ни Европарламент, ПАСЕ или ОБСЕ не возмутились этими инициативами, добавил спикер.

Кроме запрета на владение оружием для россиян и белорусов в Таллине намереваются преследовать граждан, "недружественно настроенных в отношении Эстонии и Украины". Мысли этих людей могут представлять угрозу, заявили власти республики.

Володин обратил внимание, что о желании избавиться от несогласных в Эстонии говорят уже откровенно. Расчет на то, чтобы запугать население, считает спикер.

"Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим", – резюмировал спикер Госдумы.

Российский МИД 28 июня рекомендовал воздержаться от поездок в Эстонию в связи с откровенно враждебным отношениям властей республики к РФ и ее гражданам.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 19 июля 2022, 09:45 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Редко готовлю": измученная работой Высоцкая кормит престарелого мужа простой гречкой

Неожиданно
Шоу-бизнес

"Приступ": Подробности состояния Ширвиндта после госпитализации

Оперативная сводка
Шоу-бизнес

28 лет разницы: молодой красавец из "Голоса" ответил на вопрос об отношениях с Ларисой Долиной

Красивая пара!
Шоу-бизнес

"Свадьба!": Раздвинувшая ноги у врача Лолита решила пойти под венец

Интересное положение!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Здоровье

Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

Живого котенка замуровали под землей в Белгороде
Жесткая посадка вертолета в Ленобласти попала на видео
В Подмосковье мошенники ограбили пенсионеров
Под Саратовом рыбак погиб после падения из лодки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+