Джо Байден ввел санкции против России, чем довел Европу до экономических проблем.

У американского лидера Джо Байдена сегодня большие проблемы как с собственными избирателями, так и с европейскими союзниками. Попытка президента США вести опосредованную войну с Россией привела к его поражению в битве за Украину.

Об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор. В статье для издания The American Conservative он подчеркнул, хозяин Белого дома сегодня стремительно теряет рейтинг. Впрочем, по словам эксперта, западная экономика падает еще быстрее.

Офицер напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп собирался ослабить американскую военную помощь для Европы, чтобы союзники самостоятельно выстраивали свои рубежи обороны, однако действующий глава государства отказался от данной затеи и обещал, наоборот, усилить роль НАТО в регионе.

Меж тем, Североатлантический альянс сегодня находится "на последнем издыхании", уверен полковник. По его мнению, проблема в том, что введенные Джо Байденом санкции против России довели Европу до экономических проблем. Об этом сообщает RT.

Трудности испытывает даже Германия, которая является крупнейшей экономикой Европы и ключевым игроком в НАТО. Канцлер Олаф Шольц пытается остановить специальную военную операцию на Украине путем переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Берлин больше не готов жертвовать интересами немцев ради Киева, уверен эксперт.