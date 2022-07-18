США игнорируют интересы ЕС: в Германии призвали распустить НАТО

США используют конфликт на Украине для борьбы с Россией, заявила депутат Бундестага.

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса отношения между Вашингтоном и его европейскими партнерами пошли на спад. По мнению немецкого депутата Севим Дагделен, сегодня США и вовсе игнорируют интересы Евросоюза.

По мнению члена Бундестага, Белый дом использует конфликт на Украине для борьбы с Россией. Меж тем, от регионального кризиса страдают и члены ЕС. Парламентарий уверена, что Брюссель должен проводить собственную независимую политику, а не гнаться за удовлетворением интересов Вашингтона.

В частности, депутат выступает против поставки тяжелых вооружений на Украину. По ее словам, это повышает риск начала третьей мировой войны. Немецкий политик уверена, что сегодня невозможно обеспечить безопасность Европы без России. В интервью изданию Global Times она даже призвала к роспуску НАТО.

Член парламента ФРГ подчеркнула, что альянс необходимо заменить на новую структуру, которая будет "нацелена на разоружение и сотрудничеств". По ее словам, вопреки желанию США "воевать до последнего украинца" Германия может выстроить с Россией диалог.

Ее коллега Вальдемар Гердт в интервью телеканалу "360" подтвердил, что у Вашингтона нет партнерства ни с одной страной. Политик подчеркнул, что интересы США и Евросоюза уже начали расходиться. Он также отметил, что Белый дом воспринимает ЕС как собственную колонию.

