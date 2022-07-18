Плата за суверенитет: Песков объяснил смысл санкций Запада против России

Дмитрий Песков дал интервью гостелерадио Ирана.

С началом специальной военной операции на Украине западные страны усилили давление на Россию. Аналогичные ограничения еще раньше были введены против Ирана. В интервью гостелерадио исламской республики официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, в чем заключается смысл данных санкций.

Политик напомнил, что ограничения против нашей страны появились далеко не сейчас. По его словам, Запад оказывает давление еще со времен Советского Союза. Чиновник заявил, что санкции вводились в отношении самых разных сфер. Об этом сообщает RT.

Фрагмент интервью Дмитрия Пескова иранскому журналисту показал телеканал "Россия 24". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что санкции являются платой за суверенитет и независимость, которую сегодня вынуждены платить наши страны.

Напомним, после начала спецоперации санкции против России ввели США, Евросоюз, Британия, Канада, Австралия, Япония и другие страны. Меж тем, далеко не все европейские государства сегодня готовы по указке Вашингтона портить отношения с Москвой. Так, Венгрия и Австрия уже отказались от ограничений против отечественного газового сектора. Ранее энергетическое эмбарго ввел американский лидер Джо Байден, однако его решение не нашло однозначной поддержки и даже вызвало раскол в элитах ЕС.