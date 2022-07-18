Сибирская республика и Северокавказская федерация: США хотят раздробить Россию

В США представили проект "Деколонизация России. Нравственный и стратегический императив".

Противостояние России и США выходит на принципиально новый уровень. На его фоне меркнут даже бесчисленные санкции, введенные Западом после начала специальной военной операции на Украине. Сегодня Вашингтон не просто пытается оказать давление на Москву, а претендует на раздробление нашей страны.

Соответствующий проект представила Хельсинкская комиссия США, которая официально является правительственной структурой и курирует вопросы безопасности и сотрудничества в Европе. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Американский план по разделу России в выпуске новостей представил журналист Дмитрий Киселев. На разработанной в США карте наша страна поделена на 17 частей, отметил телеведущий. Примечательно, что новый проект не предполагает существования РФ как единого государства.

На американской карте обозначены такие образования как Республика Россия, Сибирская и Уральская республики, а также Северокавказская федерация, Коми, Алтай, Татарстан, Калмыкия и другие. Так называемые новые государства имеют совершенно разные размеры, некоторые из них даже не подписаны на карте, а лишь обозначены цифрами.

Как отметил Дмитрий Киселев, работы над данным проектом по "деколонизации" России начались в США менее месяца назад. Ведущий подчеркнул, что нашу страну просто "режут на 17 кусков и кусочков".