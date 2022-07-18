"Зеленский сыграл демократа": Лавров раскрыл роль Запада в госперевороте на Украине

Сергей Лавров напомнил, как Владимир Зеленский призывал русских уехать из Донбасса.



Сегодня Армия России совместно с ополчением независимых республик Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине выполняет задачи по остановке дискриминации и уничтожения русского народа, а также по ликвидации организованных США и их сателлитами прямых угроз безопасности нашей стране.

Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В статье для газеты "Известия" он отметил, что преступный киевский режим вместе со своими западными покровителями проигрывает Москве на боле боя. Меж тем, они постоянно устраивают кровавые провокации в разных городах Незалежной для того, чтобы демонизировать Россию в глазах мирового сообщества.

Дипломат обратил внимание, что русофобский режим был установлен на Украине в 2014 году после госпереворота. По его словам, антироссийских политиков привели к власти западные кураторы, которые сегодня продолжают руководить ими.

"Вывод В. Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форума тоже часть инсценировки", – подчеркнул Сергей Лавров.

Он рассказал, как действующий президент Украины "сыграл демократа" в кино и как перевоплотился, придя к власти. Министр иностранных дел России напомнил, что Владимир Зеленский начал бороться с русским языком и культурой, запрещать СМИ. Об этом сообщает RT.

Сергей Лавров отметил, что глава Незалежной даже призывал русских уехать из Донбасса. А еще одну цитату Владимира Зеленского, поддерживающую местные националистические формирования, даже западные СМИ отказались публиковать, напомнил руководитель МИД РФ.