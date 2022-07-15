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Политика
Шольц капитулирует перед Путиным: канцлеру Германии пророчат отставку

Шольц капитулирует перед Путиным: канцлеру Германии пророчат отставку

Олафа Шольца послали вслед за Борисом Джонсоном.
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Над главой немецкого правительства Олафом Шольцем сгущаются тучи. После начала специальной военной операции на Украине и нелепой попытки Евросоюза оказать на Россию санкционное давление Германия и другие члены ЕС испытали на себе мощный энергетический кризис.

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Сегодня властям ФРГ приходится рекомендовать собственным гражданам экономить электроэнергию и не пользоваться ванной более пяти минут. Кроме того, неспособность немецких властей выполнить данные Украине обещание о военной поддержке ставят под угрозу дальнейшее пребывание Олафа Шольца на посту канцлера.

Как сообщает британская газета The Telegraph, Германия оказалась в сильнейшей энергетической зависимости от России. Авторы статьи полагают, что в случае полной остановки транзита отечественного газа, у ФРГ хватит собственных запасов лишь до яваря следующего года.

По данным издания, бывший канцлер Ангела Меркель уже полностью лишилась поддержки немцев, а две трети избирателей сегодня критикуют действующего главу кабмина за неспособность обеспечить энергетическую безопасность Германии.

Британские аналитики полагают, что у Олафа Шольца остается всего два пути. По данным газеты, либо в ФРГ распадется правящая коалиция, либо канцлер "капитулирует" перед российским лидером Владимиром Путиным. The Telegraph пишет, главу кабмина может ожидать такой же "кошмарный сценарий", как и британского премьера Бориса Джонсона.

К слову, ранее оставить свой пост решил премьер-министр Италии Марио Драги. В Кремле уже прокомментировали эти новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал потенциальные отставки лидеров Италии и Германии внутренними делами этих стран. Об этом сообщает Пятый канал.

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Олаф Шольц. Фото: kremlin.ru
Автор: 15 июля 2022, 16:52 Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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