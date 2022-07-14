"Скотный двор": Медведев сравнил США и Британию с хряками Оруэлла

Многие американские политики сегодня воспринимают произведение Джорджа Оруэлла "Скотный двор" как руководство к действию. Они используют повесть как руководство по эксплуатации других людей.
Об этом в четверг, 14 июля, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, США очень близок лозунг главного персонажа книги – жирного хряка по кличке Наполеон – о равенстве. Политик подчеркнул, что цитате оруэлловского героя скрывается суть понимания демократии у американцев, уточняет портал URA.RU.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ уверен, что США сегодня пытаются навести порядок в мире таким же образом, как это делал хряк Наполеон на скотном дворе. По мнению чиновника, для этого используется пропаганда и агитация. Вашингтон пытается запретить другим государствам то, что можно ему.
В своем телеграмм-канале Дмитрий Медведев также обратил внимание на роль Лондона. Он отметил, что Британия своими повадками напоминает еще одного персонажа "Скотного двора" – хряка Визгуна, который приходился Наполеону младшим братом.
"Она очень простая, эта скотская модель мироустройства", – отметил Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что США, ориентируюсь на свою мнимую исключительность, готовы диктовать всему миру правила поведения. Политик уверен, что американская элита считает свою страну светочем демократии.