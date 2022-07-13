Путин и Зеленский представили документы "о путях раздела Украины" – МК

Близится латентная аннексия Западной Украины Польшей, считает обозреватель MK.RU.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, все украинцы имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке. На этот документ обратил особое внимание журналист Дмитрий Попов. В недавнем материале для MK.RU обозреватель отметил, что ранее это могли сделать лишь те, кто живет в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях Украины.

Также Попов заметил, что на днях лидер Незалежной Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об так называемом особом статусе граждан Польши. В документе говорится о том, что поляки в соседней стране смогут трудоустроиться, вести хозяйственную деятельность, обучаться, рассчитывать на медобслуживание и соцвыплаты.

Таким образом, Западная Украина, по мнению журналиста, быстро станет польским протекторатом, а это приведет к "латентной аннексии" территории Польшей. Это явление будет представляться украинцам как спасение от мнимой российской агрессии.

По мнению обозревателя, подписанный Путиным указ и внесенный Зеленским законопроект – это документы "о путях раздела Украины".

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель операции – защита людей Донбасса, которые годами подвергались издевательствам и геноциду.