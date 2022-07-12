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12 июля
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Политика
"Гибридная война": Лукашенко предупредил о желании НАТО расколоть союз России и Белоруссии

"Гибридная война": Лукашенко предупредил о желании НАТО расколоть союз России и Белоруссии

Александр Лукашенко оценил действия членов ОДКБ и СНГ.
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"Полномасштабная гибридная война", развязанная против Белоруссии, приобрела уже наступательный характер. На республику оказывается постоянное давление через военно-политическую, экономическую и информационную сферу.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 12 июля, на встрече с выпускниками военных вузов и высшим офицерским составом страны. Он также отметил большую роль национальной армии в деле обеспечения безопасности страны.

Глава государства подчеркнул, что давление на Белоруссию оказываю коалиционные структуры в составе НАТО. По его словам, действия Североатлантического альянса направлены также и против России. Об этом сообщает БелТА.

Как отметил Александр Лукашенко, военно-политический блок проводит подрывные действия психологического характера и пытается расколоть союзы с участием Минска и Москвы. По мнению президента РБ, давлению НАТО уже подверглись некоторые члены ОДКБ и СНГ, которые демонстрируют сдержанную позицию относительно политических событий.

Президента Белоруссии заверил военных, что политика республики осталось неизменной. Меж тем, он выразил уверенность, что Западу сегодня выгодно существование нацистских режимов рядом с "неугодными" странами.

Как уточняет Пятый канал, Александр Лукашенко заявил, что человечество стоит на пороге большой войны из-за разрушения однополярного мира с США во главе. Глава государства добавил, что западные страны вопреки национальным интересам занимаются подрывом системы "глобальной безопасности" под руководством Вашингтона.

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Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Автор: 12 июля 2022, 15:59 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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