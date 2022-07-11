Запад призвали к военному вмешательству в происходящее на Украине

Та стратегия, которой придерживается Запад в отношении Украины, потерпела неудачу, считает эксперт.

Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен полагает, что западным странам необходимо рассмотреть возможность военного вмешательстве в происходящее на Украине, если они действительно хотят, чтобы Киев одержал победу. По его мнению, украинцы не смогут занять выигрышную позицию, если их лишь снабжать оружием и публично поддерживать.

Ялонен уверен, что российские войска смогут взять под контроль и удержать большую часть Восточной Украины и Черного моря. Мол, они продвигаются все дальше и дальше, в данный момент – в сторону Славянска и Краматорска.

Говоря о военном вмешательстве Запада в происходящее, Ялонен подчеркнул: интервенция должна осуществляться лишь в пределах Украины. По словам военного историка, чем быстрее ЕС и НАТО рассмотрят эту возможность и признают необходимость этих действий, тем лучше.

Выступая с призывом, Ялонен не забыл о ядерном оружии, которое имеется у России. Он понимает, что в случае интервенции может возникнуть ситуация, при которой российские войска могут прибегнуть к такому оружию. "Я не игнорирую эти опасения. Но пока ядерный арсенал позволяет безнаказанно начать войну", – сказал эксперт.