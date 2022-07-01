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Политика
Всего одним решением Путин указал Западу на его место – Financial Times

Всего одним решением Путин указал Западу на его место – Financial Times

Владимир Путин принял решение о национализации проекта "Сахалин-2".
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После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР западные страны в лице членов Евросоюза, Великобритании, США и Канады решили оказать на Россию сильнейшее давление. Однако президент Владимир Путин принял жесткие меры, чтобы зеркально ответить на санкции "недружественных" государств. Очередной решение главы государства стало для Запада сильнейшим ударом.

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Как отметили аналитики британской газеты Financial Times российскому лидеру удалось "щелкнуть по носу" западных политиков. Речь идет об указе президента РФ о национализации проекта "Сахалин-2". Согласно документу, оператором месторождения станет новое юридическое лицо, зарегистрированное в нашей стране.

К слову, разработкой "Сахалина-2" занимался отечественный энергетический гигант "Газпром" совместно с двумя японскими компаниями и британской Shell. Теперь активы иностранных фирм уйдут в пользу государства.

Авторы статьи подчеркнули, что президент России лишил крупную британскую компанию статуса акционера. В издании также выразили уверенность, что жесткая позиция Владимира Путина в меньшей степени касалась японских держателей активов проекта.

Отметим, что глава государства принял решение о национализации месторождения в минувший четверг, 30 июня. Аналитики Financial Times не сомневаются, что Владимир Путин своим указом отправил сигнал остальным западным владельцам акций российских компаний.

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Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Автор: 1 июля 2022, 20:58 Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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