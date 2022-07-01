Всего одним решением Путин указал Западу на его место – Financial Times

После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР западные страны в лице членов Евросоюза, Великобритании, США и Канады решили оказать на Россию сильнейшее давление. Однако президент Владимир Путин принял жесткие меры, чтобы зеркально ответить на санкции "недружественных" государств. Очередной решение главы государства стало для Запада сильнейшим ударом.
Как отметили аналитики британской газеты Financial Times российскому лидеру удалось "щелкнуть по носу" западных политиков. Речь идет об указе президента РФ о национализации проекта "Сахалин-2". Согласно документу, оператором месторождения станет новое юридическое лицо, зарегистрированное в нашей стране.
К слову, разработкой "Сахалина-2" занимался отечественный энергетический гигант "Газпром" совместно с двумя японскими компаниями и британской Shell. Теперь активы иностранных фирм уйдут в пользу государства.
Авторы статьи подчеркнули, что президент России лишил крупную британскую компанию статуса акционера. В издании также выразили уверенность, что жесткая позиция Владимира Путина в меньшей степени касалась японских держателей активов проекта.
Отметим, что глава государства принял решение о национализации месторождения в минувший четверг, 30 июня. Аналитики Financial Times не сомневаются, что Владимир Путин своим указом отправил сигнал остальным западным владельцам акций российских компаний.