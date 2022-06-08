В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Россия всегда была открыта к диалогу и готова обсуждать ситуацию на Украине, однако президент Незалежной Владимир Зеленский сам принял решение выйти из переговорного процесса. Поэтому встреча и переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на настоящий момент невозможна. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наша позиция хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас нет возможности подготовить такую встречу в верхах", – отметил Песков.
Ранее вероятность встречи оценили в МИД России. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, встреча лидеров двух стран может состояться только в том случае, если команда российско-украинских переговорщиков начнет работу, сообщает Ura.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что требует для начала переговоров, чтобы Россия отвела свои войска до тех позиций, которые занимала 24 февраля. Такой ультиматум показался российскому министру возмутительным.
Напомним, 24 февраля Россия откликнулась на просьбу властей ДНР и ЛНР и начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, но стороны так и не смогли ни о чем конкретно договориться. После этого переговоры были остановлены. По словам представителя российской делегации Владимира Мединского, инициатором остановки переговорного процесса стала Украина.
Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом России Владимиром Путиным и только если они будут обсуждать окончание спецоперации.