Президент Украины Владимир Зеленский продолжает сыпать громкими и необдуманными заявлениями, которые походи друг на друга и появляются словно по заказу США. Под внешним воздействием украинский лидер как под копирку вторит западным коллегам, но при этом не учитывает мнение простого украинского народа, жертвуя жизнями мирных людей.
Недавно в издании Financial Times вышла статья с цитатой Владимира Зеленского о том, что "победа должна быть достигнута на поле боя". При этом украинский лидер заявлял о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова одиозного политика. По мнению дипломата, "это не его слова". Захарова отметила, что по-русски так не говорят, и это явный перевод с английского.
"Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинен или соподчинен альянсу и Штатам", – заявила Захарова.
Также она отметила, что все заявления украинских государственных деятелей необходимо проверять, сообщает RT.
Ранее СБУ сообщила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов. Речь шла о крупнейшем производителе бетоноконструкций, который поставлял товар на Украину и за рубеж.