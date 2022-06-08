Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Рвет на всех этажах": Нерадивая Штурм погрязла в жилищном гнилье
Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
партнеры
Среда
8 июня
Лента новостей
12:23
Лишилась любимого человека: В семье Ани Лорак большая потеря
12:14
"Ждем": застрявшие на Шри-Ланке россияне не могут вернуться домой
12:12
В Москве экстренно госпитализировали отца режиссера Валерии Гай Германики
12:12
"Это не его слова": В МИД назвали заявление Зеленского цитатой из натовской методички
11:48
Вскрылась правда об отношениях дочери с Толкалиной и Кончаловским
11:43
А где же сын? Бросившая ребенка ради работы Арзамасова осталась одна
11:31
В Москве освобождаются офисы
11:22
Вслед за Примадонной? Внук сбежавшей в Израиль Пугачевой покинул Россию
11:21
В детстве была звездой, а в 24 внезапно умерла: что стало с актрисой, сыгравшей Галюню в "Белые росы"
11:20
Москвичи выбрали название для площади около Посольства США
10:51
Прячет лицо: Заявление несуразной Агузаровой шокировало Малахова
10:43
В России заговорили об индексации тарифов за ремонт домов без согласования с собственниками
10:13
"Нужна помощь!": сестра покойной Фриске просит деньги на борьбу с раком груди
10:13
Вторичные квартиры могут подешеветь на 30%
09:42
Джонни Депп поиздевался над Эмбер Херд после ее уничтожения
09:34
В Химках загорелся склад
09:33
Сверкнувшая сочными прелестями жена Газманова рассказала о болезни
09:14
Пентхаус с видом на мегаполис: названы крупные города с самым дешевым жильем
09:04
Кожа да кости: Истощенная до полусмерти Варнава стала неузнаваемой
08:47
"Льет грязь на свою родину": кривляющегося перед евреями Галкина освистали в России
08:39
"Казалось, что "маска" треснет": Аринбасова вывалила жуткие подробности неудачной пластики Алентовой
07:52
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 июня
06:18
Осталась бездетной и одинокой, прожив почти всю жизнь с няней: что стало с актрисой Ириной Розановой
04:36
Катящей бочку на Пугачеву Кормухиной указали на место: Ради хайпа
02:29
Двуличную Вайкуле пнули по больному: Заходит слишком далеко
00:06
День Карпа Карполова: приметы и традиции в народный праздник 8 июня
22:04
"Голову лечить срочно!": одержимую Волочкову гонят в психушку
21:48
В Москве пройдет большой водный праздник для детей
21:30
"Ему плевать!": смеющегося над Россией Галкина упрекнули за молчание об обстрелах Донбасса
20:56
Реставрацию фасада главного дома усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершат ко Дню города
20:45
Фото со свадьбы: открестившаяся от родины Нетребко неожиданно явила публике нового мужика
20:23
На Украине готовятся легализовать наркотик
20:11
С начала года 33 дома будут заселены программе реновации – Собянин
20:03
"Я не с ними": Аллегрова отреклась от укативших за бугор коллег
19:55
Не желтый с красным: Российский McDonald's подал заявку на регистрацию новых цветов логотипа
19:34
Заступившийся за мать во время семейной ссоры житель Кузбасса забил отца насмерть
19:20
"Непростая ситуация": разбитый инсультом Носков теряет память
18:45
Центр госуслуг района Марьино переехал на новый адрес
18:40
"Сидит, не знает, как вернуться": мечтающей соскочить с еврейских харчей Пугачевой простили все грехи
18:04
"Пусть посидит": растоптавшую россиян Наргиз упекли куда подальше
17:46
В Москве открыли сотую зарядную станцию для электромобилей
17:01
Предательство, расширение НАТО и спецоперация: о чем шутит бежавший из России Галкин перед иностранцами
16:09
Дом Туполева в Таганском районе отремонтируют к концу года
15:46
Шукшина выкатила поименный список содомитов российского ТВ: Считают нас за быдло
15:38
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
15:12
"Спасибо Зеленскому": сорвавшая эфир "Времени" дебоширка с плакатом оказалась коренной украинкой
14:53
Володин призвал гармонизировать законодательства России и ДНР
14:49
Жалобно мяукает: Попавший в смертельное ДТП известный певец шокировал странным поведением
14:48
Не узнать: вышедшая в свет Хоркина потрясла народ
14:30
В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бочка есть бочка": оголившаяся Семенович довела народ до рвоты
"Добило последнее событие": вскрылась правда о бегстве жены Тарасова из дома
Наплевала на запрет: Смешавшая с дерьмом Россию Наргиз вбила последний гвоздь в крышку своего гроба
Пусть Джанабаевой дома поет: концерт критиковавшего Россию Меладзе отменили в седьмой раз
Одно лицо: россияне в ужасе от сходства малолетних сыновей с покойником Градским
Всплыла правда о разводе несчастного Николаева: Застал молодую жену с любовником
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Это не его слова": В МИД назвали заявление Зеленского цитатой из натовской методички

"Это не его слова": В МИД назвали заявление Зеленского цитатой из натовской методички

На днях западные СМИ растиражировали громкое заявление Зеленского о победе на Украине. Мария Захарова раскритиковала его слова.
прочитано 33 раза

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает сыпать громкими и необдуманными заявлениями, которые походи друг на друга и появляются словно по заказу США. Под внешним воздействием украинский лидер как под копирку вторит западным коллегам, но при этом не учитывает мнение простого украинского народа, жертвуя жизнями мирных людей.

ПО ТЕМЕ

Грядет постановочный госпереворот: экс-депутат Рады Кива раскрыл гнусный план Зеленского

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Недавно в издании Financial Times вышла статья с цитатой Владимира Зеленского о том, что "победа должна быть достигнута на поле боя". При этом украинский лидер заявлял о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова одиозного политика. По мнению дипломата, "это не его слова". Захарова отметила, что по-русски так не говорят, и это явный перевод с английского.

"Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинен или соподчинен альянсу и Штатам", – заявила Захарова.

Также она отметила, что все заявления украинских государственных деятелей необходимо проверять, сообщает RT.

Ранее СБУ сообщила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов. Речь шла о крупнейшем производителе бетоноконструкций, который поставлял товар на Украину и за рубеж.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 8 июня 2022, 12:12 Источник: RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Спасибо Зеленскому": сорвавшая эфир "Времени" дебоширка с плакатом оказалась коренной украинкой

Вот это поворот!
Шоу-бизнес

"Не довезли до больницы": Умерла легенда русского рока

Внезапная смерть
Шоу-бизнес

Сначала отказались целоваться, а теперь растят троих детей: как скрытная Курникова живет с Иглесиасом

Они счастливы уже 20 лет
Шоу-бизнес

Не узнать: вышедшая в свет Хоркина потрясла народ

Глаз не оторвать!

Гороскоп

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

В Химках загорелся склад
В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей
В Ярославской области на берегу реки нашли убитой студентку
Россиянина подозревают в краже экскаватора в Подмосковье
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+