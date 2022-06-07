Эксперт Бардин объяснил сдержанную реакцию России на планы Финляндии по вступлению в НАТО

Планирующая вступить в НАТО Финляндия не собирается становиться антироссийским государством, заметил эксперт.

Недавно глава финской разведки Антти Пелттари заявил, что считает удивительной реакцию России на планы Хельсинки по вступлению в НАТО. Мол, Москва не оказывает никакого давления на соседей, и все достаточно спокойно.

Ответ России на будущее вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, действительно, можно назвать сдержанным. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров лишь заявил, что присоединение Хельсинки и Стокгольма к военно-политическому блоку не сделает политическую ситуацию лучше.

Россия не проявляет негативную реакцию на процесс вступления соседнего государства в НАТО по нескольким причинам, считает член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин. Во-первых, Финляндия уже более 100 лет назад перестала быть частью России. В 20 веке страна успешно интегрировалась в "капиталистический лагерь".

"В планировании государственного развития Хельсинки ориентируется не на Москву, а на Брюссель и, в меньшей мере, на Вашингтон. Финляндия давно находится в орбите НАТО. Кроме того, между ЕС и НАТО есть определенный договор о "взаимопомощи". В случае конфликта, страны ЕС должны будут помогать НАТО как минимум в предоставлении собственной территории", – заметил Бардин.

По словам эксперта, после вступления в Североатлантический альянс Финляндия будет вынуждена оперировать собственными географическими особенностями в интересах НАТО. Если раньше этими территориями можно было оперировать "по желанию", то теперь исключительно "по приказу". Ничего кардинального не поменялось, обратил внимание собеседник "Дни.ру".

Во-вторых, как считает Бардин, после вступления в НАТО в отношении Финляндии не будут проводиться мероприятия, направленные на форсированное переформатирование внутриполитической повестки страны.

"В Финляндии не будут преследовать общественных деятелей, выступающих за интеграцию с Россией (их там очень мало), не будут поддерживать антироссийские политические партии (Финляндии нет смысла доказывать свою антироссийскую повестку), а также не будут препятствовать публичному распространению русского языка (финские политики на русском языке не говорят)", – подчеркнул член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия".

И в-третьих, у будущих "партнеров" Хельсинки по НАТО нет задачи создавать на территории Финляндии искусственное антироссийское государство. Это Бардин считает самой главной причиной, по которой Россия сдержанно реагирует на планы соседей по вступлению в альянс. "Вопрос включения страны в Североатлантический альянс в первую очередь заботит российский военных (Карельский перешеек, Арктическая безопасность и т.д.) и только во вторую очередь политиков", – добавил эксперт.