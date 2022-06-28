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Политика
Милонов высмеял "Фонтанку" за тщетную попытку уколоть Пригожина

Милонов высмеял "Фонтанку" за тщетную попытку уколоть Пригожина

Журналист Евгений Вышенков попытался "завуалировать подхалимство" в своей статье о влиятельных петербуржцах, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Материал Вышенкова о влиятельных людях Петербурга и их судьбах вызвал дискуссию в интернете. Депутат Госдумы Виталий Милонов также прокомментировал статью. Парламентарий высмеял "Фонтанку", в которой опубликовали материал, за тщетную попытку уколоть бизнесмена Евгения Пригожина.

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По мнению Милонова, Вышенков захотел попробовать поставить Евгения Пригожина на место после его резких комментариев относительно деятельности “Фонтанки” по очернению России.

"Для этого он написал статью, где сравнил Пригожина с Кумариным, Цеповым и Михальченко. Автор намекает на то, что они ранее являлись неформальным лидерами Петербурга, но потом были арестованы.

Однако Вышенков ошибается. Чем же отличается Пригожин ото всех этих людей?

Я отвечу: тем, что все они требовали прихода чиновников на свой ковер. А Пригожин с ними не общается, не использует в своих целях и не стремится к этому.

И от Петербурга не получает ни копейки, а наоборот: пытается инвестировать, несмотря на противодействие.

Кроме того, и Кумарин, и Цеп использовали свое "лидерство", чтобы извлекать деньги для себя лично, а Пригожин тратит собственные заработанные деньги на благо России и родного Петербурга. И это действительно так.

Да, Пригожина можно назвать негосударственным лидером города, но лидером, не использующим свои возможности для личного обогащения, а приносящим пользу своей стране.

“Фонтанка” в лице Вышенкова попыталась не уколоть, а ущипнуть Пригожина. Но и этого не получилось", — написал политик в телеграм-канале.

Статья появилась в Сети 28 июня. В ней Вышенков рассказывает о судьбах пяти влиятельных петербуржцев. Среди них упомянут, например, Владимир Кумарин. Также статья посвящена бизнесмену Евгению Пригожину.

С парламентарием согласились и авторы телеграм-канала "Площадь Восстания". Они предположили, что Вышенков своей статьей и косвенным сравнением Пригожина с Кумариным завуалированно попытался "лизнуть" Пригожину руку и подхалимствовать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 21:55

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