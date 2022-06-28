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Политика
Встал на сторону России: Макрона не убедили жалобы Зеленского

Встал на сторону России: Макрона не убедили жалобы Зеленского

Эммануэль Макрон отказался признавать Россию спонсором терроризма по просьбе Владимира Зеленского.
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Ни до, ни после начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса президент Украины Владимир Зеленский не сделал ни единого шага для разрешения регионального кризиса и обмена гарантиями безопасности с нашей страной. Бывший комик был уверен, что его проблемы вместо него будут решать лидеры НАТО и Евросоюза. Однако постоянные жалобы главы Незалежной по итогу надоели даже западным политикам.

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В минувший понедельник, 27 июня, украинский главнокомандующий в очередной раз обратился к своим зарубежным партнерам. Он не упустил возможности набрать политических очков и дистанционно выступил на саммите глав государств-членов "Большой семерки". Владимир Зеленский вновь попросил западных политиков не только ужесточить санкции против России, но и признать ее спонсором терроризма.

Подобная идея пришлась не по вкусу французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который в отличие от украинского коллеги сохраняет возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Париж занял довольно-таки жесткую позицию и не принял доводов Киева относительно Москвы.

Хозяин Елисейского дворца фактически послал Владимира Зеленского... к судьям. На брифинге по итогам саммита G7 политик заявил, что потенциальные преступления должны квалифицировать судьи. Как сообщает телеканал "360", Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция не руководствуется предложенными Украиной методичками.

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Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru
Автор: 28 июня 2022, 17:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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