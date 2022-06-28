Встал на сторону России: Макрона не убедили жалобы Зеленского

Ни до, ни после начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса президент Украины Владимир Зеленский не сделал ни единого шага для разрешения регионального кризиса и обмена гарантиями безопасности с нашей страной. Бывший комик был уверен, что его проблемы вместо него будут решать лидеры НАТО и Евросоюза. Однако постоянные жалобы главы Незалежной по итогу надоели даже западным политикам.
В минувший понедельник, 27 июня, украинский главнокомандующий в очередной раз обратился к своим зарубежным партнерам. Он не упустил возможности набрать политических очков и дистанционно выступил на саммите глав государств-членов "Большой семерки". Владимир Зеленский вновь попросил западных политиков не только ужесточить санкции против России, но и признать ее спонсором терроризма.
Подобная идея пришлась не по вкусу французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который в отличие от украинского коллеги сохраняет возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Париж занял довольно-таки жесткую позицию и не принял доводов Киева относительно Москвы.
Хозяин Елисейского дворца фактически послал Владимира Зеленского... к судьям. На брифинге по итогам саммита G7 политик заявил, что потенциальные преступления должны квалифицировать судьи. Как сообщает телеканал "360", Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция не руководствуется предложенными Украиной методичками.