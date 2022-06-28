Москва неоднократно предлагала Киеву варианты разрешения регионального кризиса и обмена гарантиями безопасности. Однако действующая по указке зарубежных советников администрация Владимира Зеленского торпедировала весь переговорный процесс. Вообще президент Украины предпочитает общаться только с главами западных государств, зарабатывать у них политические очки, просить помощи, оттягивая при этом сроки завершения специальной военной операции.
Разумную альтернативу главе Незалежной предложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По данным RT, в ходе общения с журналистами политик объяснил, при каких условиях Владимир Зеленский сможет всего за сутки завершить спецоперацию по защите суверенных республик донбасса.
Во вторник, 28 июня, во время брифинга официальный представитель Кремля заявил, что для прекращения боевых действий президенту Украины будет достаточно приказать местным националистическим формированиям, а также солдатам ВСУ сложить оружие.
По данным телеканала "Царьград", Дмитрий Песков подчеркнул, что для скорейшего завершения спецоперации на Украине достаточно выполнить условия нашей страны. Все остальное, по словам политика, относится к личным размышлениям Владимира Зеленского.
Напомним, обращаясь за помощью к лидерам "Большой семерки" глава Незалежной выразил надежду, что спецоперация завершится до наступления зимы. При этом он отметил, что сегодня у Украины нет возможности проводить переговоры с Россией.