Когда закончится спецоперация: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился за помощью к лидерам западных стран.

В ходе специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса Москва и Киев провели уже несколько раундов переговоров. Однако сторонам так и не удалось достигнуть компромисса. Меж тем, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул условия для возобновления диалога с Россией.

По словам главы Незалежной, переговорный процесс можно начинать, когда его страна получит хоть какие-нибудь возможности для этого. Украинская делегация вернется за стол переговоров только при восстановлении "позиции силы". Об этом сообщили источники агентства France-Presse в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

Владимир Зеленский поделился своими размышлениями относительно хода спецоперации во время дистанционного общения с лидерами государств "Большой семерки" в понедельник, 27 июня. Политический саммит проходит в Германии. По данным RT, во время общения с главами государств украинский главнокомандующий также выразил надежду, что спецоперация завершится до наступления зимы.

Кроме того, Киев в очередной раз не упустил возможности попросить помощи у Запада. Так, Владимир Зеленский выразил надежду, что лидеры стран G7 предоставят Незалежной гарантии безопасности, а также направят ей новые системы ПВО. Об этом сообщает издание URA.RU.