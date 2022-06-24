"По науськиванию США": политолог Бернардини подтвердил планы по нападению на Россию

Глава МИД РФ во время своего визита в Баку фактически раскрыл план по нападению на Россию, заявив что Евросоюз вместе с НАТО собирают коалицию для борьбы с нашей страной. Дипломат провел аналогию с Гитлером, некогда объединившим под своими заменами значительную часть европейских государств для войны с СССР.

Политолог и член Экспертного Совета Общероссийского движения "Сильная Россия"Марк Бернардини прокомментировал заявление главы МИД специально для "Дни.ру"."Все верно, подпишусь под каждым словом, но есть один нюанс," – подтвердил план по нападению политолог.

Однако, по мнению Бернардини, в современных реалиях есть еще один важный нюанс, усугубляющий положение. Дело в том, что Гитлер изначально быстро завоевал западноевропейские страны (за исключением иберийского полуострова и Италии), поставил там своих людей, а затем вовлек их во вторжение в СССР. Сегодня же почти все страны Евросоюза фактически выступают в роли Италии и Испании, то есть добровольно втягиваются в возможный конфликт.

"Да, по науськиванию США, но по собственному выбору и не обращая никакого внимания на мнение собственных народов," – пояснил политолог.

Бернардини отметил, что больше значение сейчас имеет время: либо лидеры успеют осуществить свои планы, либо свои же избиратели их свергнут. По мнению политолога, ни один из этих вариантов сегодня не стоит сбрасывать со счетов.