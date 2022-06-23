"Это их кризис": Джонсон потребовал восстановить границы Украины

Борис Джонсон отказался решать проблемы Владимира Зеленского вместо него.

После начала спецоперации России на Украине многие западные политики, своим недобросовестным поведением втянувшие Незалежную в конфликт, бросились защищать ее, правда, только на словах. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и вовсе умудряется спекулировать на кризисной ситуации таким образом, чтобы вытянуть свой собственный рейтинг.

Так, глава британского кабмина потребовал восстановить границы Украины на момент 24 февраля. И все бы ничего, если бы политик не пытался тем самым спасти собственное положение. Давно теряющий рейтинг премьер на деле отказался решать проблемы своего коллеги Владимира Зеленского. Он добавил, что никто не будет делать за украинцев их работу.

"Мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать", – цитирует Бориса Джонсона Пятый канал.