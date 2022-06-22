Евгений Пригожин призвал антироссийских журналистов поехать в Донбасс

Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
партнеры
Среда
22 июня
Лента новостей
19:43
Скатертью дорожка: облизавшая предателя Галкина Орбакайте вместе с дочерью рванула из страны
18:59
"Остановка сердца": изведенная больным мужем Высоцкая совершила нелепую ошибку
18:07
Надругавшегося над прахом Кобзона Баскова выпороли толпой: Понравилось
17:21
"Уже не выжить": наглотавшийся таблеток Агутин готовится к худшему
16:38
Вот и все: униженная Кабаева с ребенком на руках вычеркнула из жизни того самого
16:10
"Я всегда хочу одного": 48-летний Цискаридзе об увлечении молодыми ребятами
16:04
Жена обвинила в пьянстве и побоях, а ведущая – в изнасиловании: громкие скандалы Пьера Нарцисса
15:52
Юлечка забрала: связь Началовой с Нарциссом вскрылась после смерти
15:20
Красноярск – сердце Сибири: топ-5 наикрасивейших мест
14:56
"Смерть": Стало известно об уходе Марии Порошиной
14:52
В секунде от трагедии: водитель на полной скорости не пропустил пешеходов (видео)
14:36
Машина всмятку: Смертельная авария в Бийске попала на видео
14:28
В Люберцах мамы устроили разборки на детской площадке
14:28
В России нашли бессмертное способное на криосон живое существо (видео)
14:28
"Новость – шок": Подольскую пришибло смертью
14:13
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
14:07
В Якутии пропал самолет Ан-30
13:56
"Длилась не один час": Вдова раскрыла детали предсмертной операции Пьера Нарцисса
13:52
Не почка и не операция: Жена экс-солита "Отпетых мошенников" назвала причину смерти Пьера Нарцисса
13:29
Синоптик рассказала об улучшении погоды в Москве
13:13
Какие тренды будут в постельном белье в ближайшие годы
13:08
На рынке новостроек Москвы установлен новый рекорд
12:40
Ударился в религию и в свои 38 сидит у мамы на шее: как живет психически больной сын Костолевского
12:25
"Неформальный инфоагент": чайную бабу Манижу заткнули за антироссийские настроения
12:16
Жизнь в США не мешает: удравшая за бугор Седокова купила квартиры в Москве на сотню миллионов
11:37
"Умер, не приходя в сознание": продюсер сообщил душераздирающие подробности кончины Пьера Нарцисса
11:27
"Красивая женщина": Взвывшую из-за мужика без яиц замужнюю Кудрявцеву обласкал Запашный
11:18
Умер певец Пьер Нарцисс
11:17
"Рисковала жизнью": у Заворотнюк появились страшные камни
11:12
Платежи по ипотеке cократятся на 16%
11:11
Судьба украинских звезд: Что станет с роскошными апартаментами Ани Лорак в России
11:03
Под Ростовом на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
10:42
"Говорил, что она жирная": Жениха подлой разлучницы Карнавал вывели на чистую воду
10:32
"С каждой новой телкой": Муцениеце парализовало после отдыха детей с любовницей Прилучного
10:26
На Урале мужчина погиб под колесами своего трактора
09:51
Проболтавшаяся о свадьбе Семенович принимает поздравления: Совет да любовь!
09:50
Россиянам не хватает "квадратов"
09:37
Побывавшую в космосе Пересильд взяли на место выскочки Хаматовой с гонораром в два раза больше
09:03
Игры медведя, волка и льва сняли на видео
09:01
Изменившуюся до неузнаваемости Яковлеву спутали с Польной: Не узнать!
08:41
Взявшая на руки ребенка от Баскова Успенская оплакивает смерть: Покойся с миром!
08:05
Один сбежал из страны к француженке, второй увез жену рожать за бугор: как живут сыновья Крючковой
06:34
Мутко: выдача ипотеки вырастет вдвое
04:18
Пугачеву изгрызла совесть за болтливого предателя Галкина
02:31
Богатые покупатели предпочитают Сочи
00:04
Кириллов день: приметы и традиции 22 июня
22:14
А кто папа? Крошка-сын замужней Арзамасовой вырос похожим на Газманова
21:21
"Счастье": Встретившая давнюю любовь Валерия хладнокровно бросила Пригожина
20:45
Стыд и унижения: проигравший борьбу Дибров пал на карачки перед соперником после ухода жены
19:54
"Вылечить не получается": врач поставил крест на умирающей в Израиле 73-летней Пугачевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Скончалась от туберкулеза": трагичная новость о Литвиновой прикончила публику
"Глаза пробитые": объявлено о срочной госпитализации искореженного Зеленского
Неадекватная пассажирка устроилка скандал в самолете – видео
Выкатившая потасканные груди разведенка Муцениеце получила под дых: Это не красиво
Курс доллара скатился ниже 55 рублей
Успенская предъявила ребеночка от Баскова: Очень похож на самого Колю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Евгений Пригожин призвал антироссийских журналистов поехать в Донбасс

Евгений Пригожин призвал антироссийских журналистов поехать в Донбасс

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что он передал один из принадлежащих ему ресторанов движению "Киберфронт Z" для создания дискуссионного клуба.
прочитано 58 раз

Отвечая на журналистский запрос издания URA.RU, предприниматель пояснил, что считает публикации "Фонтанки" "криворожими расследованиями", призванными, в первую очередь, дискредитировать патриотическую деятельность в стране. При этом он подтвердил, что действительно отдал одно из заведений патриотической организации.

ПО ТЕМЕ

"Боятся отвечать за свои слова": Пригожин о суде с The Insider и журналистом Доброхотовым

"В России нет наемников, в России есть герои": Пригожин опроверг недостоверную статью "Ленты.ру"

"Правда ли я отдал его сейчас под "Киберфронт"? Абсолютно верно. Это классные ребята, как и "Город перемен", Медиахолдинг "Патриот" и другие патриотические организации, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны", — передает слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Он добавил, что "Фонтанка" уже не раз публиковала дискредитирующие материалы о России, президенте страны, "ЧВК Вагнера" и Минобороны.

"Большой вопрос, не платило ли ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ) деньги "Фонтанке" для того, чтобы дискредитировать русских патриотов, которые и тогда и сейчас находятся на защите интересов нашей Матери-Родины", – заявил Пригожин.

Он также выразил негодование по поводу того, что подобные вопросы слишком медленно изучаются правоохранительными органами. Бизнесмен считает, что по перемещениям таких журналистов, как Денис Коротков или признанный иноагентом Александр Невзоров* можно отслеживать расположение антироссийских центров влияния. Он подчеркнул, что если против России действует иностранец, это еще можно понять.

"Задача Америки – уничтожить Россию, задача Европы – ослабить. Желание Навального (включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) было получить власть за западные деньги", – добавил бизнесмен.

По его словам, нет ничего хуже и омерзительнее предателей своей страны. "Фонтанку", "Новую газету" и "Эхо Москвы" предприниматель назвал "треугольником антироссийской пропаганды".

Вместо того, чтоб заниматься антироссийской деятельностью, бизнесмен порекомендовал журналистам съездить в Донбасс. При этом Пригожин отметил, что после принятия соответствующих законов интенсивность и градус антироссийских публикаций заметно снизились.

Ранее издание "Фонтанка" опубликовало статью под названием "Вассерман и песни под гитару. Как "Киберфронт" вышел из сети — в ресторан Пригожина". В публикации утверждалось, что бизнесмен открыл в одном из своих ресторанов дискуссионный клуб, где патриоты "угощаются завистью Байдена" и обсуждают "украинские фейки".

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

* Организация запрещена на территории РФ

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com/
Автор: 22 июня 2022, 19:35 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"С каждой новой телкой": Муцениеце парализовало после отдыха детей с любовницей Прилучного

Парочка демонстрировала чувства при детях
Шоу-бизнес

Побывавшую в космосе Пересильд взяли на место выскочки Хаматовой с гонораром в два раза больше

Актрису не обидели
Шоу-бизнес

"Внутри все натерто и воспалено": влипшую в секс-рабство Наталью Штурм раздраконили мужики с торчащими концами

Артистка слишком откровенна
Шоу-бизнес

Изменившуюся до неузнаваемости Яковлеву спутали с Польной: Не узнать!

Стала другой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Люберцах мамы устроили разборки на детской площадке
В Якутии пропал самолет Ан-30
Под Ростовом на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
На Урале мужчина погиб под колесами своего трактора
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+