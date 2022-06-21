"Глаза пробитые": объявлено о срочной госпитализации искореженного Зеленского

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский все чаще шокирует публику своим одиозным поведением и странной речью. Первое лицо Незалежной жеманится, путает слова, записывает странные селфи и играет модельками самолетиков... О том, что политик употребляет запрещенные вещества, он открыто говорил в одном из своих интервью. Но теперь, судя по всему, у него началась зависимость, которая обычно заканчивается плачевно.
"Глаза "пробитые", рот набок", – ужасаются подписчики искореженному лицу.
Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с Пятым каналом призвал политика срочно пройти реабилитацию, ведь принимать важные государственные решения в таком состоянии просто опасно.
По словам врача, Зеленский невменяем. Внешний вид и поведение президента Украины указывают на явные проблемы главы государства с алкоголем и наркотиками. Ведь когда-то блестящий актер теперь не может выучить и двух абзацев.
"Распад интеллекта и памяти продолжается, потому что актер способен выучить четырехминутное обращение. Здесь мы четко видим, как он читает, глаза напряжены, продолжается шмыгание носом, осипший охрипший низкий голос, как следствие постоянного воспаления слизистых. мы понимаем, что это идет непрерывное употребление", – отметил медик.
Он заключил, что заболевание усиливается, употребление идет практически каждый день. Люди замечают эти эмоциональные качели у Зеленского, когда человеку тяжело формулировать простейшие вещи. Врач сделал вывод о том, что политик нуждается в срочной госпитализации.