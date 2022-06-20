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Политика
Володин о возможном вступлении Украины в ЕС: Итог будет печален

Володин о возможном вступлении Украины в ЕС: Итог будет печален

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причину, по которой Евросоюз готов предоставить Украине статут кандидата на вступление. По мнению политика, Запад таким образом пытается сделать все, чтобы боевые действия продолжались.
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Володин напомнил, что на сегодняшний день есть пять стран-кандидатов на вступление в ЕС. Албания и Сербия ждут с 2009 года, Черногория – с 2008-го, Северная Македония – с 2004-го. Дольше всех в таком положении находится Турция – с 1987 года.

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Украина ни по каким параметрам не подходит для статуса кандидата и члена в Евросоюзе, констатировал Володин. Политик указал на тотальную коррупцию и разгул преступности в стране, власть олигархов и разрушенную экономику.

По его словам, в Европе это прекрасно понимают, но на первом месте для Запада – желание ослабить Россию. Для Украины итог будет печален, считает спикер Госдумы.

"Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее спикер прокомментировал намерения переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. Он заявил о превращении Украины в колонию США.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 20 июня 2022, 09:25 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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