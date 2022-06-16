Переговоры России и Украины Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Четверг
16 июня
Лента новостей
10:45
"Ненавидит": убогую эпизодницу Ахеджакову раздавили одной левой
10:32
"Мест уже нет": Планы россиян улететь в Турцию с треском провалились
10:32
Ух! Сношавшийся с Королевой Тарзан слил эротическое фото
09:57
"Переименование Киева в Нуланд": Володин заявил о превращении Украины в колонию США
09:45
Постарела и сморщилась: вылупившую глаза Муравьеву нагло застукали с камерой
09:41
"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет
09:04
"Почти ослепла": как жила принцесса Диана в преддверии чудовищной смерти
08:42
Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
08:41
"Еще и беременная!": 51-летняя Кудрявцева снова станет мамой
07:44
Простой способ вынести аномальную жару – рекомендация кардиолога
06:08
"Прагу" на Арбате отреставрируют
04:23
Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым
02:33
Названы главные требования к арендаторам
00:11
Лукьян Ветряк: приметы и традиции в народный праздник 16 июня
21:15
Засунувшего язык между булок Киркорова публично приперли к стенке
20:35
"Меня нет больше": Закатившая глаза побитая Бузова промычала последнее слово
19:58
Вставила и радуется: Развратная жена Цекало затолкала толстый конец по самые гланды
19:20
"В интересное время живем": Жирующий Киркоров разводит на огромные деньги нищий народ
18:34
Новый поворот в судьбе шоу "Вечерний Ургант": детище беглого телеведущего прибрали к рукам
17:59
"Компроматы по гейской тематике": прыгнувшего в объятия мужиков Галкина прищучили
17:14
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
16:32
Держит на привязи: Любимая женщина озабоченного Цискаридзе вывалила правду-матку
15:45
Шок! Расплющенное лицо мертвой Фриске сунули в камеру
15:15
Названы победители первого полуфинала всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"
14:51
"Грязная, базарная баба!": известный актер размазал Васильеву за мерзкую подлянку
14:33
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
14:23
"Кидалась рулонами туалетной бумаги": маэстро выпивки Пугачева устроила на съемках дебош
13:49
Депутат Крупник предложил оборудовать автомобили каршеринга алкозамками
13:36
"Разрушена психика": Зверски избитая Штурм сглотнула смачную харкотину
13:30
"Получаю дичайшее удовольствие": новая любовь довела разведенную Гагарину до экстаза
13:19
Голодный хищник вышел к испуганным людям за едой (видео)
12:55
Турция готова арендовать земли за рубежом для сельхозпроизводства
12:43
"Поехала крыша": Напуганный обрезанием Цискаридзе обходит сцену за километр
12:03
"У меня упало!": Интим с пенсионеркой Пугачевой едва не завалил куцый ландыш бедняги Галкина
11:53
"Исчезает": сдавшая за бугром 73-летняя Пугачева чахнет на смертном одре
11:50
Пенсионер рухнул замертво после заплыва по реке в жару
11:06
Пережившая выкидыш Бритни Спирс делит с мужем особняк за 11 миллионов долларов
11:02
"Утята провалились": чудесное спасение пернатых малышей сняли на видео
10:53
"Пусть брак продлится всю жизнь": обнародованы свадебные фото Шаляпина и Сан
10:46
Как медом намазано: кто из российских звезд обзавелся роскошной недвижимостью в Дубае
10:33
"Она сама этого хочет": извивающаяся Глюкоза с голой грудью возбудила народ
10:22
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
09:48
"Долго лечился": разбитый в аварии Воробьев потерял главное достоинство
09:40
"Последний шанс": Вышвырнутая из дворца как собака Меган Маркл упала королеве в ноги
09:27
"Пошел ты к черту": возмущенный Галкин посоветовал Газманову уехать из России
09:19
"Добила Волочкову": скандалистка Собчак высекла балерину в компании голодных самцов
08:47
Дело серьезное: Врачи заперли Литвинову в больнице после развратных провокаций
08:46
"Голая, пьяная": постаревшую хамку Распутину вывели на чистую воду
08:17
Родила на съемках и в строгой секретности вышла за миллионера: как живет звезда "Тайн следствия" Ковальчук
07:50
Как выйти замуж: пошаговая инструкция
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я много натерпелась в жизни": пронзительная исповедь 85-летней Светланы Немоляевой
Застройщики нацелились на Дальний Восток
Как увеличить шанс на одобрение ипотеки
"Смерть": На рассвете 53-летний Агутин ушел на небеса
"Готовы с мужем убить друг друга": Орлова рассказала о ремонте в доме
Россиянка выбросила детей из окна многоэтажки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Переименование Киева в Нуланд": Володин заявил о превращении Украины в колонию США

"Переименование Киева в Нуланд": Володин заявил о превращении Украины в колонию США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерения переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. После госпереворота в феврале 2014 года украинкие власти последовательно переписывают историю, отметил политик.
прочитано 253 раза

Володин напомнил, что на Украине запретили георгиевскую ленту и преследуют тех, кто ее надевает, а в стремлении быть похожими на западные страны киевские власти заменили 9 мая на 8 мая.

ПО ТЕМЕ

Володин заявил о желании США сделать Украину своей колонией

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В школах детям пытаются объяснить, что Великой Отечественной войны не было – была Вторая мировая, обратил внимание спикер. Также он указал на героизацию нацистов из ОУН* и УПА* (запрещенные в России националистические организации. – прим.ред.).

Украинские власти уничтожили историю своего народа и превратили страну в колонию США, констатировал политик.

"Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее спикер ГД заявил о намерении Соединенных Штатов использовать Украину для ослабления России.

* Организация запрещена на территории РФ

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 16 июня 2022, 09:57 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения

Появились подробности
Шоу-бизнес

"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет

Звезде пришлось многое пережить
Шоу-бизнес

"Кидалась рулонами туалетной бумаги": маэстро выпивки Пугачева устроила на съемках дебош

Певица маэстро в области выпивки
Шоу-бизнес

"Пусть брак продлится всю жизнь": обнародованы свадебные фото Шаляпина и Сан

Совет да любовь!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+