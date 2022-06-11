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Политика
ЛДПР запустила акцию в поддержку площади ДНР с использованием 3D-мэппинга возле здания посольства США

ЛДПР запустила акцию в поддержку площади ДНР с использованием 3D-мэппинга возле здания посольства США

Отныне площадь у посольства США в российской столице будет называться Площадью Донецкой Народной Республики (ДНР).
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Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) поддержала наименование площади у посольства США в Москве 3D-мэппингом и световыми проекциями на фасадах зданий. Было запущено видео с лозунгами: "США – не демократия", "США, хватит войн!", "Мы так не хотим!" на фоне кадров из Вьетнама, Ирака, Сирии Афганистана, "Прекратите сеять смерть во всем мире!", "Хватит поддерживать неонацизм в Киеве".

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"Эта площадь на Красной Пресне в двух шагах от посольства Соединенных Штатов Америки будет именоваться Площадью Донецкой Народной Республики в честь тех отважных людей, которые последние восемь лет отдавали свои жизни за то, чтобы учить своих детей на родном для многих поколений русском языке. [Они] сопротивлялись неонацистам и принимали на себя обстрелы Вооруженных Сил Украины", – сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.


По данным зарубежных СМИ, с начала боевых действий на Украине страны НАТО отправили на Украину военную технику на сумму более восьми миллиардов долларов, из которых 4,6 миллиарда – от США.

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Фото: Tим 777 Патруль / Мобильный репортер / www.mobrep.ru
Автор: 11 июня 2022, 00:13 Источник: Telegram-канал "ЛДПР"

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