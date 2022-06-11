Отныне площадь у посольства США в российской столице будет называться Площадью Донецкой Народной Республики (ДНР).

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) поддержала наименование площади у посольства США в Москве 3D-мэппингом и световыми проекциями на фасадах зданий. Было запущено видео с лозунгами: "США – не демократия", "США, хватит войн!", "Мы так не хотим!" на фоне кадров из Вьетнама, Ирака, Сирии Афганистана, "Прекратите сеять смерть во всем мире!", "Хватит поддерживать неонацизм в Киеве".

"Эта площадь на Красной Пресне в двух шагах от посольства Соединенных Штатов Америки будет именоваться Площадью Донецкой Народной Республики в честь тех отважных людей, которые последние восемь лет отдавали свои жизни за то, чтобы учить своих детей на родном для многих поколений русском языке. [Они] сопротивлялись неонацистам и принимали на себя обстрелы Вооруженных Сил Украины", – сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По данным зарубежных СМИ, с начала боевых действий на Украине страны НАТО отправили на Украину военную технику на сумму более восьми миллиардов долларов, из которых 4,6 миллиарда – от США.