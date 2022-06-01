Ведущие западные издания критически относятся к государственной политике США на Украине.

На минувшей неделе бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, занимавший пост главы внешнеполитического ведомства в эпоху Холодной войны, принял участие в экономическом форуме в Давосе. В рамках своего выступления политик коснулся темы специальной военной операции на Украине. Он призвал Киев пойти на территориальные уступки Москве для скорейшего разрешения регионального кризиса.

Кроме того, экс-глава Госдепа США подчеркнул, что Западу следует отказаться от попыток добиться военного поражения нашей страны. В Незалежной не оценили позицию дипломата и внесли его в базу сайта "Миротворец", обвинив его в "участии в информационной спецоперации России против Украины".

Об этом рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что Генри Киссинджер никогда не считался другом нашей страны. Даже наоборот, он приложил много усилий, чтобы ослабить и развалить СССР. Однако, по мнению парламентария, сегодня экс-госсекретарь рассуждает более прагматично и здраво, чем действующие американские политики.

"Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине", – заявил Вячеслав Володин.

К слову, его позиция подтверждается многочисленными публикациями в авторитетных западных изданиях, которые довольно скептически относятся к действиям Белого дома в Незалежной. Критическую позицию сегодня занимают газета The Washington Post, журнал The American Conservative, информационное агентство Bloomberg и другие представители прессы.

Спикер Госдумы уверен, что Генри Киссинджер не просто так сделал свое заявление. Он подчеркнул, что политики не делятся по возрасту, бывают лишь опытные и неопытные, ответственные и безответственные. По словам Вячеслава Володина, президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский представляют разные возрастные группы. Однако, как отметил парламентарий, им обоим не хватает ни опыта, ни ответственности.