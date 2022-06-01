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Политика
Что будет делать Польша на территории Западной Украины в случае объединения

Что будет делать Польша на территории Западной Украины в случае объединения

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин высказался о возможном объединении Польши и Западной Украины.

Продолжение: Володин заявил о желании США сделать Украину своей колонией
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что Польша планирует захватить территорию Западной Украины. На такие мысли российского политика натолкнул недавний визит польского президента Анджея Дуды в Киев и его заявление о том, что польско-украинская граница в скором будущем перестанет существовать.

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Как отметил Максим Бардин, уже достаточно долгое время продолжаются дискуссии о возможной экспансии Польши на восток и заходе ее войск на территорию Украины. Причем об этом высказываются не только российские, но и украинские, а также европейские эксперты, обратил внимание кандидат политических наук. "Многие видят в таком развитии событий определенный "свет в конце тоннеля". По их мнению, политический раздел современной Украины на разные сферы влияния может привести к определенной консервации конфликта", – заметил собеседник "Дни.ру".

Однако Бардин озвучил вопрос, который повисает в воздухе при обсуждении этой темы: что будет делать Польша на территории Западной Украины?

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" напомнил, что раньше во Львове и на территории современной Волыни жили поляки, однако после распада СССР, по словам эксперта, многие из них уехали. Значит, на данной территории украинских поляков проживает очень мало.

"Поэтому вряд ли Польшу ждут в украинской Буковине или Закарпатье. Жители Западной Украины не знают польского языка, а значит, интеграция будет затруднена", – уверен аналитик.

Бардин допускает то, что Польша предпримет попытки по закреплению во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковских областях. Однако эксперту непонятны алгоритмы и цели такого закрепления. "Анджей Дуда сказал о том, что между Польшей и Украиной "вскоре" будут стерты границы. Но граница между Россией и Белоруссией уже давно стерта. Получается, что те, кто в действительности хочет интегрироваться, тот делает это", – подчеркнул кандидат политических наук.

По его мнению, закон о том, что поляки смогут занимать выборные должности и работать, в том числе, и в правоохранительных органах Украины на первый взгляд звучит достаточно революционно. В Польше подобный закон уже был принят, поэтому со стороны Украины остается лишь сделать ответный шаг, считает эксперт.

"Что касается избрания в областные и городские рады, то для этого необходимо волеизъявление избирателей. Право избираться есть, но как обходить территориальные цензы?", – задался вопросом Бардин.

Аналитик не сомневается, что потенциальный переезд жителя Кракова на Украины и избрание того в депутаты Тернопольского горсовета несомненно привлечет внимание СМИ, но не более. Или гданчанин, который не знает украинский, вряд ли устроится в полицию Луганска. "Поэтому разговоров о вхождении Польши на территорию Западной Украины много, но механизмы практической реализации так и остаются не ясными", – завершил мысль эксперт.

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Фото: Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2022, 08:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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