Пока продолжается спецоперация на Украине, киевский режим готовит новую акцию. На сей раз находящиеся у власти люди планируют организовать постановочный государственный переворот, сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на свои источники в офисе Владимира Зеленского.
По словам Кивы, уже в ближайшее время состоится яркая акция по пресечению госпереворота, который "подавит" президент Украины. Члены СБУ якобы арестуют известных в стране политиков и приближенных к тем людей. Бывший депутат отметил, что данная операция планировалась еще в прошлом месяце.
Акция направлена на отвлечение внимания граждан Украины от незавидной для киевского режима ситуации в Донбассе и массовой сдачи в плен боевиков ВСУ.
Напомним, что еще в прошлом году Зеленский сообщал о планируемом на Украине государственном перевороте 1 декабря. За этим якобы стоял олигарх Ринат Ахметов. Уже тогда оппозиционные политики обвинили властей в попытке отвлечь внимание от катящейся в пропасть экономики страны.
Ранее Илья Кива говорил о готовности Владимира Зеленского сдать Украину. Слова депутата приводили "Дни.ру".