Русская классика пережила века и войны, и в этот раз переживет, сказал общественный деятель.

В пятницу, 27 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав российских субъектов заявил, что Запад объявил русскому войну и не скрывает это. По словам дипломата, запрещают таких классиков, как Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин, подвергают гонениям представителям отечественной культуры и искусства.

Общественный деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Никита Габов считает, что со словами Лаврова сложно не согласиться. "Существует такое понятие, как преступление против человечности, против всего мира. Именно под эту формулировку можно подвести действия коллективного запада, которые блокируют все связанное с Россией", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру".

Габов отметил: Россия сможет прожить без фрик-шоу, а европейцы, включая королевскую семью Великобритании, растут на российских классиках, воспитываются общей культурой.

"У них голые ЛГБТ, а у нас вечное. Сколько было сомнительной моды на примере хиппи, и где они сейчас? А наша классика пережила века и войны. И в этот раз переживем!", – высказался общественный деятель.

Он добавил, что Россия не будет молчать и бездействовать, наблюдая за отменой всего русского. Мол, сейчас заметны шаги РФ по уходу от болонской системы в образовании. Однако наша стратегия вовсе не агрессивна и не абсурдна, мы как уважали, так и уважаем всеобщую культуру и историю, подчеркнул Габов.