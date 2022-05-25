"Держит под контролем": Путин навестит участников спецоперации на Украине

Армия России в рамках специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик продолжают успешно выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. К сожалению в тяжелых схватках с неонацистами, наши бойцы несут потери. А солдатам, получившим ранения, оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь.
Важно отметить, что вопрос медицинского обслуживания бойцов находится на личном контроле российского лидера. С этой целью он посещает участников спецоперации в лечебных учреждениях.
Об очередном визите главы государств в больницу к раненным солдатам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам чиновника, Владимир Путин навестит бойцов в одном из военных госпиталей Москвы.
Официальный представитель Кремля напомнил в ходе брифинга, что президент России уже неоднократно посещал в больницах участников спецоперации на Украине. Он также подчеркнул, что в ходе будущего визита запланировано общение политика с раненными солдатами.
Дмитрий Песков уточнил, что лидер страны держит под контролем условия лечения бойцов. По его словам, Владимир Путин постоянно получает соответствующую информацию. На сей раз, как отметил пресс-секретарь президента, график позволил главе государства лично все проверить.